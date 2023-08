Cristiano Malgioglio come Arisa sui social: l'appello per trovare un marito scatena l'ironia del web!

Gossip TV

Cristiano Malgioglio ha deciso di seguire l'esempio di Arisa e di pubblicare un ironico post in cui dichiara di essere alla ricerca di un marito! Vediamo insieme cosa ha detto!

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il provocante post pubblicato da Arisa sui social: la cantante ed ex prof di Amici di Maria De Filippi - al suo posto per l'edizione 23 troveremo Anna Pettinelli - ha, infatti, pubblicato una serie di scatti, in cui si mostra senza veli e con a corredo una didascalia che è un vero e proprio annuncio di ricerca di un partner! Il post, come ci si aspettava, è stato preso di mira da commenti di ogni tipo, ma c'è anche chi lo ha preso a modello per pubblicare il proprio personale annuncio di matrimonio, con tanto di descrizione dettagliata del tipo di partner da ricercare. Ed è esattamentte che ha fatto Cristiano Malgioglio!

Cristiano Malgioglio come Arisa: il divertente post in cui dichiara di cercare marito scatena l'ironia del web!

Dopo Arisa, anche Cristiano Malgioglio ha deciso di pubblicare un post in cui dichiara di cercare marito! La sua ironia è stata particolarmente apprezzata dal web, tanto che anche il suo post su Instagram ha fatto incetta di like e commenti pieni di ammirazione per la sua inventiva. Malgioglio ha infatti pubblicato un solo scatto, decisamente meno provocante di quello di Arisa, corredato da una lunga descrizione di come dovrebbe essere il suo partner ideale.

Le frasi usate dal paroliere e artista rispecchiano l'annuncio di Arisa, ma sono completamente invertite e dal significato opposto: là dove Arisa prometteva "verità, luce, cervello, cuore, fedeltà se meritata e buona cucina", Malgioglio ha risposto, invece, con ironia e un tono del tutto diverso:

"Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente, un po' ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di una DIVA indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa, simpatica, perfetta e un po' rompi...Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Eslusi perditempo. Ps.: Niente fedeltà...da parte mia si intende. Grazie!"