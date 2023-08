Arisa posa completamente nuda sui social: "Cerco soggetti a cui piaccia solo l'organo sessuale femminile"

Gossip TV

La cantante ha condiviso alcuni scatti in cui si mostra senza veli accompagnati da un annuncio semiserio in cui ha dichiarato di valutare anche proposte di matrimonio.

Rosalba Pippa, in arte Arisa, tra le più apprezzate cantanti del panorama italiano, ha sorpreso tutti mostrandosi completamente nuda sui social in diversi scatti accompagnati da un annuncio semiserio in cui ha dichiarato di valutare proposte di matrimonio dopo aver descritto minuziosamente il tipo di uomo che sta cercando.

"Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie".

Sono già centinaia i commenti sul suo post con relative candidature. La cantante genovese è reduce dall'emozionante concerto che ha incanto oltre 200 mila persone tenuto a Melpignano in occasione della Notte della Taranta accanto a Fiorella Mennoia, Brunori Sas e Tananai. Prossimamente, per Arisa, inizieranno nuovi e importanti progetti lavorativi. Dopo aver detto addio ad Amici sarà infatti una dei coach di The Voice Kids sulla Rai, programma condotto da Antonella Clerici.