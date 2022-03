Ciao Darwin, il concorrente rimasto paralizzato dopo l’incidente sui rulli: quattro dirigenti tv a processo

Gossip TV

L'accusa, a due dirigenti di Reti televisive italiane della Maxima e della Sdl 2005, di lesioni gravissime.

Quattro persone sono state rinviate a giudizio per la vicenda che il 17 aprile 2019 che ha visto coinvolto Gabriele Marchetti, concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo un incidente sul gioco del Genodrome. Il 56enne romano partecipò all'ottava edizione del game show di Paolo Bonolis, subendo un gravissimo infortunio nella prova dei rulli. Marchetti ha passato più di un anno in ospedale in seguito all'incidente e ad oggi è affetto da tetraplegia con paralisi totale degli altri superiori e inferiori. È paralizzato dalle spalle in giù in maniera irreversibile.

All'epoca dell'incidente, la Procura di Roma aprì una inchiesta per lesioni colpose. Le indagini hanno portato al rinvio a giudizio di quattro persone. Si tratta di due dirigenti di Reti televisive italiane, della Maxima, la società che ha prodotto i giochi e del gruppo Sdl 2005. Secondo l'accusa, i quattro avrebbero agito con "imprudenza, imperizia e negligenza". La prima udienza si terrà il 20 aprile prossimo.

Mediaset, all'epoca dei fatti, diffuse un comunicato in cui precisò che il conduttore Paolo Bonolis e la società di produzione, la Sdl 2005 - la cui fondatrice è Sonia Bruganelli - presero contatti con la famiglia del concorrente e attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio. Le condizioni di Gabriele Marchetti sono apparse subito gravissime.

Sulla drammatica vicenda, parlò anche l'Amministratore Delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Ci sarà sempre l’attenzione massima alla sicurezza delle migliaia di persone che frequentano i nostri studi. Purtroppo gli incidenti possono capitare. Ci dispiace per la persona vittima del gioco di Ciao Darwin. Quel gioco non si farà più. Noi siamo sempre molto attenti e continueremo a farlo".