Ciao Darwin 9: le anticipazioni della quinta puntata, questa sera su Canale 5

Oggi, venerdì 22 dicembre, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la quinta puntata di Ciao Darwin 9, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

Continua il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e della donna del Terzo Millennio: questa settimana le categorie che si sfideranno a colpi di prove semiserie saranno Divano e Sport. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Sergio Friscia e Andrea Maestrelli.

In studio, come sempre, l’iconica Madre Natura, splendida depositaria del meccanismo della casualità. L’appuntamento con le nuove puntate di Ciao Darwin 9 è per venerdì 12 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5.

