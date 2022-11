Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, nozze in arrivo dopo la nascita del piccolo Thiago

Gossip TV

I neo genitori Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di convolare a nozze, dopo la nascita del piccolo Thiago. Ecco tutto quello che sappiamo del matrimonio della coppia.

Dopo la nascita del piccolo Thiago, per la coppia di neo genitori formata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si avvicina anche il tanto atteso giorno del matrimonio. La coppia ha lasciato trapelare alcuni dettagli sul dove e quando convoleranno a nozze.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, sposi nella stessa chiesa di Ilary Blasi e Francesco Totti

Dopo le diverse polemiche a cui l'influencer è stata soggetta nelle ultime settimane, soprattutto a causa di alcuni suoi comportamenti come neo mamma, per i quali è stata duramente criticata, la coppia Nasti-Zaccagni può concentrarsi su qualcosa di piacevole e che li unirà ancora di più in futuro: la decisione di unirsi in matrimonio.

Sui social, ora che è nato il piccolo Thiago, la coppia ha disseminato alcuni indizi che fanno pensare a luoghi e date ben precise per il lieto evento. Innanzitutto, Chiara Nasti ha condiviso una foto di una chiesa che in molti hanno subito riconosciuto: si tratta della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui convolarono a nozze nel 2005 Ilary Blasi e Francesco Totti. Per la data non è ancora certo il periodo, ma di sicuro il matrimonio sarà nel 2023.

La conferma che i preparativi sono già iniziati è stato un commento rilasciato da una wedding planner molto nota a Roma: stiamo parlando di Erika Morgera, che ha organizzato il party di benvenuto per Chiara Nasti e il suo primogenito. Sotto la foto della festa, la wedding planner ha commentato con un "Amore", lasciando intendere di essere in buoni rapporti con la coppia e che evidentemente curerà le loro nozze.

La proposta di matrimonio è arrivata quest'estate, durante una cena a lume di candela, con tanto di cofanetto con luci accecanti e anello da capogiro per l'influencer napoletana.