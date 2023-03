Chiara Nasti, la nuova vita da mamma e il messaggio al piccolo Thiago: "Ho molto meno tempo libero, ma mi rendi felice"

Gossip TV

Chiara Nasti è una nota influencer, diventata mamma del piccolo Thiago qualche mese fa. Vediamo insieme il suo ultimo messaggio al piccolo.

L'influencer Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago, nato dall'amore con il marito Mattia Zaccagni, lo scorso novembre. Da allora, la sua vita è cambiata, ma sembra che per la ragazza sia cambiata davvero in meglio.

Chiara Nasti, la nuova vita da mamma con Thiago

L'influencer è solita condividere sui social la sua vita personale, tanto che non mancano le polemiche per come stia sempre a mostrare nelle foto il figlio Thiago, trattandolo "come un bambolotto". Nasti è diventata mamma lo scorso 16 novembre e da allora ha cercato di unire la sua nuova vita da madre con il suo lavoro e le sue passioni.

Sul suo profilo Instagram, la neo mamma ha deciso di pubblicare un lungo post, una sorta di resoconto di questi mesi, dell'amore che ha per il piccolo e di come le abbia cambiato la vita per il meglio:

"Hai cambiato la mia vita radicalmente, a volte mi ritorvo a pensare alla mia vita di prima...mi manca tutto quel tempo libero e spensieratezza, sai? Però allo stesso tempo ti guardo e penso che non ci sia cosa più bella che potessi fare, osservarti mi rende felice e soddisfatta. La mia felicità dipende tutta da te adesso. Quando ti svegli e mi guardi con quel sorrisone mi fai scoppiare il cuore, sei tutto ciò che ho sempre desiderato."

Chiara Nasti convolerà presto a nozze con Mattia Zaccagni, con il quale si è già unita civilmente, tanto da cambiare il suo cognome sui social. Il ricevimento nuziale e la cerimonia religiosa si terranno il 20 giugno, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, alla presenza di oltre 200 invitati e la festa per condividere la gioia con amici e parenti sarà invece a Villa Miani, storica dimora con vista sulla Capitale.