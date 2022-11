Chiara Nasti, tatuaggio durante l'allattamento. Fan in rivolta e lei risponde così

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti è diventata mamma da pochissimo, ma già sono fioccate le polemiche. L'ultima riguarda la decisione della neo mamma di farsi un tatuaggio in onore del figlio Thiago. Una decisione che ha scatenato l'indignazione dei fan. Ecco cosa è successo.

L'influencer Chiara Nasti è, spesso, soggetta a molte polemiche e, soprattutto, nell'ultimo periodo con la gravidanza e la nascita del piccolo Thiago, le polemiche sono aumentate a causa di alcune sue scelte come madre.

Il tatuaggio che fa infuriare i fan di Chiara Nasti

Subito dopo la nascita del primo figlio da Mattia Zaccagni, l'influencer si è dovuta difendere da molte pesanti accuse, tra cui una che metteva in dubbio la paternità del piccolo Thiago. Mentre la coppia ha deciso di non rispondere a questa provocazione, a intervenire è stata la madre di Zaccagni, che ha promesso che presto sarebbe partita una querela.

Anche la stessaChiara Nasti si è trovata a rispondere a chi la criticava per la decisione di far dormire con lei il figlio. A questa, lei ha risposto con un sonoro: "Non fate le saputelle", riferendosi alle opinioni di varie donne che hanno dispensato consigli non richiesti.

L'ultima polemica sollevata dai fan riguarda la scelta dell'influencer di farsi un tatuaggio per celebrare la nascita del figlio Thiago. Una decisione molto dolce, se non fosse che, come hanno fatto notare in tanti, Chiara Nasti allatta lei stessa il bambino e il tatuaggio poteva rappresentare un pericolo per il bambino. I fan si sono indignati, accusandola di non pensare al benessere del bambino, di essere egoista...e chi più ne ha, più ne metta.

Ma l'influencer non è stata in silenzio e ha risposto a tono a chi ha voluto criticarla:"Prima di tatuarmi ho parlato con chi di dovere. Ognuno ha pareri diversi, però ci si può tatuare tranquillamente."