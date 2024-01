Chiara Ferragni, vandalizzato uno dei suoi negozi a Roma: "Truffatrice!"

Gossip TV

Non si placa l'onda di odio verso Chiara Ferragni: il negozio di Roma è stato vandalizzato nel corso della giornata di ieri. Ecco cosa è successo!

Per Chiara Ferragni sembra che l'ondata di indignazione scatenata dallo scandalo del pandoro-gate non sia ancora passata: l'influencer infatti oltre a essere sparita dai social, su cui gli haters non smettono di rivolgerle parole ingiuriose, si è vista vandalizzare uno dei suoi store, per la precisione quello di Roma, con scritte e offese.

Chiara Ferragni, vandalizzato lo store di Roma: "Sei una truffatrice"

Il web non ha ancora perdonato all'imprenditrice digitale di aver lucrato sulla beneficenza, vendendo insieme a Balocco, i Pandoro in Pink, edizione limitata del classico dolce natalizio, in edizione limitata a un prezzo maggioritario e i cui ricavati sarebbero stati devoluti all'Ospedale Regina Margherita, per l'acquisto di macchinari per aiutare bambini affetti da malattie rare.

Le indagini dell'Antitrust hanno, però, rivelato che il ricavato delle vendite non è mai stato devoluto, come affermato in precedenza, e ha accusato l'azienda dolciaria e l'influencer di "scorretta comunicazione", multando entrambi di una multa salatissima. Chiara Ferragni e Balocco hanno promesso di fare ricorso e nel frattempo l'influencer si è pubblicamente scusata con un video su Instagram, in cui prometteva di devolvere 1 milione di euro in beneficenza al Regina Margherita di Torino. Da lì, un calo drastico nel numero dei suoi followers, nonché un'ondata di insulti che non accenna a placarsi.

L'imprenditrice digitale si è chiusa poi in un forte silenzio social, tanto da non comparire neppure su Instagram in occasione del compleanno della sorella minore. Solo durante la sera di Capodanno, insieme al marito Fedez e al resto della sua famiglia è riapparsa in un reel che celebrava il 2024, insieme alle grida entusiaste dei figli per il conto alla rovescia.

Nel frattempo, nel corso della giornata di ieri, 1°gennaio, Chiara Ferragni ha scoperto che uno dei suoi store, quello a Via del Babuino a Roma, è stato vandalizzato da alcuni haters con scritte e offese. Sulla vetrina e insegna del negozio, infatti, sono apparse scritte come "truffatrice" e "bandita", in riferimento allo scandalo del pandoro-gate che l'ha travolta.