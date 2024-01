Chiara Ferragni, quanti followers ha perso dopo il pandoro-gate?

Gossip TV

Chiara Ferragni è stata travolta dallo scandalo del pandoro Balocco e nonostante le scuse ad arte sembra non aver convinto i suoi followers. Quanti ne ha persi dall'inizio del pandoro-gate? Scopriamolo insieme!

Il caso del pandoro-gate che ha visto coinvolta Chiara Ferragni è stato sicuramente uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane del 2023: la scoperta che i ricavati delle vendite dei pandoro dell'imprenditrice digitale e della Balocco non erano stati devoluti all'ospedale Regina Margherita di Torino aveva portato l'Antitrust alla decisione di multare entrambi, innescando uno scandalo e provocando ingenti perdite all'influencer e alla sua immagine pubblica.

Chiara Ferragni, quanti followers ha perso dopo lo scandalo del pandoro-gate?

E, infatti, tra le domande più ricercate di queste ultime settimane, c'è quella su quanti followers abbia perso Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Balocco. Il famoso Pandoro Pink Christmas, un pandoro rosa targato Chiara Ferragni, venduto a un prezzo maggiorato e in edizione limitata, nasceva dalla collaborazione tra l'azienda dolciaria e l'imprenditrice digitale e i suoi ricavati dovevano essere devoluti in beneficenza all'Ospedale Regina Margherita di Torino, per contribuire all'acquisto di macchinari per curare bambini affetti da malattie rare.

L'Antitrust ha indagato sulla questione, arrivando alla conclusione che quella portata avanti dall'influencer e dall'azienda Balocco sia stata "pubblicità ingannevole" e ovviamente Ferragni e Balocco sono stati multati di un'ingente multa. Entrambi hanno affermato che faranno ricorso per impugnare la sentenza, considerata ingiusta e, inoltre, Chiara Ferragni ha deciso di esporsi sui social, pubblicando un video in cui prometteva di devolvere 1 milione di euro al Regina Margherita e che era rammaricata del suo errore. Questo, però, non aveva aiutato la sua causa, anzi.

La notizia dello scandalo ha travolto l'influencer e il suo impero social, tanto che, come rivelato da Fanpage, dal 15 dicembre al 27 dicembre, il profilo Instagram dell'influencer ha perso oltre 157mila followers.

La perdita è stata progressiva e ha raggiunto il picco di 50mila followers il 19 dicembre, per poi risollevarsi leggermente a cavallo del Natale, anche se in molti hanno pensato si trattasse di account fake acquistati per l'occasione. Nel frattempo, l'influencer non ha ancora rotto il suo silenzio social, tanto che persino per il compleanno della sorella Valentina Ferragni, si è limitata a un like a un post del padre.