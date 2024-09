Chiara Ferragni tra articoli svenduti e lo scontento dei marchi di Lusso

Gossip TV

Chiara Ferragni è in ripresa dopo il caso Balocco? Sebbene il pubblico le abbia dato credito, sembra che i brand di lusso non siano felici di vederle addosso i loro capi e accessori.

Chiara Ferragni ha affrontato un periodo buio con lo scoppio del caso Balocco, che l’ha portata a perdere credibilità agli occhi dei fan e dei brand che da sempre si sono affidate a lei, nonché alla fine del matrimonio con Fedez. Il caso è chiuso grazie all’accordo con l’AntiTrust ma gli effetti sono ancora evidenti e si mormora che i marchi di moda non gradiscano vedere capi e accessori addosso all’influencer.

Chiara Ferragni, caso Balocco concluso ma niente è come prima

Lo scoppio dell’affaire Balocco si è abbattuto senza tregua su Chiara Ferragni, che ha visto la sua carriera da imprenditrice digitale sgretolarsi così come il suo matrimonio con Fedez. Dopo qualche periodo di assenza da Instagram, Chiara è tornata in una nuova veste, rinunciando al lusso che l’ha da sempre contraddistinta e incentrando la sua vita sugli affetti e i momenti quotidiani. Spariscono così i tag per pubblicizzare i prodotti di lusso che da sempre hanno fatto affidamento su di lei e sulla sua notorietà a livello internazionale, ma non spariscono i capi e gli accessori di alta moda che fanno parte del grande guardaroba di Chiara da anni.

Stando a quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, tuttavia, maison di moda come Prada, Miu Miu e Adidas non sarebbero affatto contenti di vederle addosso i loro prodotti. Nessuno di questi marchi, dunque, starebbe pagando Ferragni per indossare i capi ma la pubblicità indiretta non gli farebbe comunque piacere, dal momento che non vogliono essere associati a Chiara.

Chiara Ferragni, i suoi quaderni svenduti

Questa estate, dopo aver chiuso lo scandalo Balocco con un accordo, Chiara Ferragni si è dedicata ai figli e alle vacanze con gli amici di sempre, pur finendo al centro del gossip per la presunta liaison con Silvio Campara, CEO di Golden Goose sposato e con figli. Mentre Fedez le riserva una nuova bordata, Ferragni continua a pubblicizzare esclusivamente il suo marchio ma le vendite non sono alle stelle, dato che a Milano ha chiuso anche la prima boutique fisica del suo brand. Inoltre, anche i quaderni e i prodotti da edicola creati dall’influencer non piacciono più, nonostante in questi giorni tutti stiano acquistando prodotti per la scuola, ed ecco che al supermercato si trovano i suoi quaderni svenduti per un misero euro a fronte del prezzo si listino che è di quasi 3 euro.