Chiara Ferragni abbandona il Lusso? Le scelte dell'Influencer piacciono al popolo del web

Chiara Ferragni in vacanza in Grecia tra voli low cost, spiagge libere e quel progressivo abbandono del lusso che piace tanto ai suoi fan.

Dopo lo scoppio dello scandalo del pandoro griffato Balocco, Chiara Ferragni è dovuta correre ai ripari tra scuse lacrimanti su Instagram e assenza prolungate dai social. Poi la fine del matrimonio con Fedez e le nuove abitudini dell’influencer, che è tornata con i piedi per terra e sembra sempre di più voler promuovere una vita lontana dal lusso. Ecco cosa ha fatto a Mykonos e perché al popolo del web è piaciuta la sua scelta.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore, chi è Silvio Campara

È stato un anno decisamente difficile per Chiara Ferragni e la sua lanciata carriera da imprenditrice digitale. Da quando è venuto a galla l’affaire Balocco, infatti, l’influencer ha dovuto compiere diverse scelte strategiche per salvare la sua reputazione e non allontanare i suoi fan, ma non sempre sono servite. Chiude il suo negozio a Milano, il primo negozio fisico del suo brand nella città dove vive insieme ai figli e all’ex marito Fedez, con il quale ormai sembra sempre più impossibile un ritorno di fiamma. Mentre il rapper si scatena con il terzo flirt estivo, Chiara sembra essere molto presa da Silvio Campara. I due starebbero progettando una fuga romantica in Perù dopo aver trascorso le prime settimane di agosto con i rispettivi figli, ma la moglie dell’imprenditore non ha alcuna intenzione di stare a guardare.

E mentre la vita sentimentale si complica, Ferragni vola in Grecia con Leone e Vittoria, la madre Marina Di Guardo e la sorella Francesca Ferragni con famiglia, ribadendo la scelta di tornare alle origini e prendersi cura delle cose reale come i suoi affetti più importanti. Ed è proprio a Mykonos che Chiara dà un nuovo esempio di sé che sembra piacere molto al popolo del web, tornato piano piano a seguirla con passione sostegno nonostante i precedenti importanti.

Chiara Ferragni “una di noi”?

Chiara Ferragni vuole essere “una di noi” e questo è chiaro sin dal suo ritorno su Instagram dopo lo scandalo che l’ha travolta. Che sia una trovata di marketing per fare pace con i fan più spinosi e assicurarsi il folto seguito che l’ha resa celebre su Instagram, o che sia una vera volontà di ristabilire le priorità della vita, questo non sta a noi giudicarlo. Chiara si trova a Mykonos in questi giorni, in vacanza con la famiglia, e ha fatto una serie di scelte sorprendenti come quella di partire con un volo low cost, soggiornare in una casa in affitto che non sia un resort a cinque stelle con ristorante Michelin incorporato, e poi portare Leone e Vittoria nella spiaggia libera.

Esatto, nessuno stabilimento super attrezzato con confort di lusso, bensì una semplice spiaggia con ombrellone e asciugamani, secchielli e palette per divertirsi insieme sotto al sole. Una scelta che ha colpito diversi utenti e che sembra avere dato i suoi frutti, in quanto l’immagine della influencer patinata che prende il jet e veste griffato da capo a piedi sta lentamente sparendo, lasciando il posto ad una più vera e tangibile immagine di mamma single che ama la moda e il suo lavoro sul web.