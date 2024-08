Fedez, velenosa bordata a Chiara Ferragni nella nuova canzone ''Di Caprio''!

Gossip TV

Fedez lancia il nuovo brano "Di Caprio" e una strofa, in particolare, sembra essere un'esplicita bordata a Chiara Ferragni e il caso Balocco. Ecco i dettagli.

Se fino a poche ore fa i fan dei Ferragnez hanno sperato che Fedez stesse in qualche modo tenendo la mano a Chiara Ferragni, il lancio della nuova canzone del rapper milanese ha infranto ogni sogno di possibile ritorno di fiamma per l’ex golden couple di Instagram. La velenosa bordata ai danni dell’influencer contenuta nel testo, infatti, mette ancora più distanza tra i due.

Fedez e Chiara Ferragni, il ritorno di fiamma è possibile?

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez si è dedicato alla sua nuova vita da single riempiendo le pagine di gossip con i suoi nuovi flirt, presunti o comprovati. Il rapper milanese è apparso mano nella mano con la giovane modella francese Garance Authié alla Formula 1 di Monaco, ma il flirt è durato un battito di ciglia e nelle ultime settimane il cantante si è consolato con Luna Shirin Rasia, tra baci e abbracci bollenti in barca in Sardegna. La notizia ha fatto il giro del web dal momento che la giovane bolognese di origini venezuelane è l’ex fidanzata di Michele Merlo, l’ex allievo di Amici tragicamente scomparso per leucemia fulminante.

Tra acquisti eccessivi e serate in discoteca, Fedez sembra ben lontano dal pensare alla sua ex moglie, anche se nelle ultime ore un criptico post su Instagram aveva fatto sperare nel ritorno di fiamma. Chiara, in queste ore, si è spostata dalla Corsica alla Sardegna per proseguire le sue vacanze con la sorella minore Valentina, e così subito tutti hanno pensato che i due si sarebbero rivisti anche solo per il bene dei figli. Invece, Fedez ha lanciato la sua nuova canzone “Di Caprio” con una chiara bordata ai danni di Ferragni, che ha spento ogni speranza.

Fedez, nella nuova canzone torna a pungere Chiara Ferragni

Proprio quando tutti pensavano che ci potesse essere un margine di pace tra i Ferragnez, ecco che Fedez lancia sul mercato la sua nuova canzone “Di Caprio”, facendo cadere ogni illusione. Nel corso di un After Party organizzato nella sua lussuosa villa in Sardegna, infatti, Fedez ha lanciato il brano in collaborazione con Niki Savage e, nelle rime che sono toccate al collega, appare la frase “Panettone, ma non è Balocco”.

Insomma il riferimento a Chiara Ferragni è immediato dato che la bella influencer ha visto il suo mondo patinato crollare poco prima di Natale proprio per lo scoppio dell’affaire Balocco che l’ha travolta, motivo anche della crisi finale che ha portato alla separazione da Fedez. Non è la prima volta che il rapper tira in ballo l’ex moglie nei suoi brani come nel caso di “Sexy Shop” dove fa chiari riferimenti alla loro storia d’amore e all’entourage di Chiara. Lei al momento non ha replicato, preferendo concentrarsi sulla sua nuova vacanze e tenendosi lontana dai gossip sul presunto flirt con Silvio Campara che continuano a circolare sempre più insistentemente. Nel frattempo, Fedez su Instagram ci ha tenuto a precisare di non aver cantato quella strofa del brano, volendo dissociarsi dai riferimenti contro l'ex moglie.