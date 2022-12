Chiara Ferragni, sull'attacco degli haters interviene anche Selvaggia Lucarelli: "Questo è vittimismo a orologeria"

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni è stata attaccata dagli haters dopo la sua ultima campagna pubblicitaria. Ma sulla questione ha avuto da ridire Selvaggia Lucarelli, affermando che si trattasse di una strategia bene congeniata da parte dell'influencer. Ecco cosa ha detto.

Non si placano le polemiche contro Chiara Ferragni per le inesattezze sul pandoro in beneficenza. Ancora una volta, ad attaccare l'influencer è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, dopo alcune storie pubblicate dall'influencer sui social.

Duro attacco di Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni: "Vittimismo a orologeria"

Sulla questione pandoro firmato Chiara Ferragni, la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva deciso di pubblicare diverse storie e un articolo in cui spiegava che nella beneficenza dei Ferragnez c'era qualcosa di poco chiaro: in effetti, anche la responsabile del reparto Ricerca dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, intervistata da Lucarelli, aveva ammesso che non era avvenuta ancora nessuna donazione.

Ma, partiamo dall'inizio: sono ormai alcuni mesi che Chiara Ferragni e l'azienda dolciaria Balocco hanno deciso di sponsorizzare un pandoro in edizione limitata, dal costo altrettanto lievitato, e una parte del ricavato delle vendite sarebbe andato in beneficenza all'ospedale di Torino. Tuttavia, Balocco avrebbe poi negato questo accordo, ammettendo che avrebbe fatto una donazione libera all'ospedale, quindi, non tenendo conto delle vendite effettive.

Sulla questione era intevenuta Selvaggia Lucarelli che aveva invitato gli acquirenti a fare attenzione a queste presunte azioni benefiche, sponsorizzate dagli influencer, che nascondevano in realtà solo altri tentativi per arricchirsi. Chiara Ferragni non ha risposto direttamente alle accuse, ma ieri, sul suo profilo Instagram, ha parlato degli attacchi subiti a causa dell'ultima campagna pubblicitaria in intimo.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta, dicendo che si trattava solo di un tentativo di distogliere l'attenzione dalla questione sul pandoro benefico:

"Chiara Ferragni riceve insulti dal primo giorno in cui è arrivata sul web, insulti che sono pari allo 0,1% dei complimenti che riceve per la sua figaggine, ma lei sceglie di lamentarsene quando le serve per spostare il focus da 'cinica imprenditrice del pandoro' a ' neo vittima degli hater'. Classico del metodo Ferragnez."

La giornalista ha proseguito dicendo che ha sempre ritenuto sbagliato strumentalizzare gli haters per montare un caso, anche perché essendo personaggi pubblici, bisogna tener conto anche di questi insulti. "Sappiamo distinguere bene tra una shitstorm e il commento degli imbecilli di turno. Sappiamo capire bene, come direbbe la nota imprenditrice digitale, quale sia il sentimento prevalente" ha poi continuato. Alla fine, Lucarelli ha definito l'atteggiamento di Chiara Ferragni quello del vittimismo a orologeria, usato quando più le fa comodo per non dare conto di questioni spinose:

"Era più educativo e rispettoso per chi la segue e ha acquistato il dolce, rispondere sul caso del pandoro, che lamentarsi perché lo 0,1% dei suoi follower dice che è brutta mentre qualche milione perverso la venera."