Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni, la storia del pandoro per beneficenza non convince

Una parte del ricavato del costoso panettone targato Balocco e Chiara Ferragni dovrebbe andare in beneficenza. Ma alla giornalista Selvaggia Lucarelli la situazione non è parsa molto chiara e ha deciso di dire la sua. Ecco cos'è successo.

Ha suscitato scalpore il nuovo pandoro targato Chiara Ferragni: non solo per il costo esorbitante rispetto al classico (9,90 anziché 2,90), ma anche perché sembra che ci siano delle inesattezze sulla beneficenza che gira intorno a esso.

Selvaggia Lucarelli all'attacco contro i lati oscuri della vicenda del Balocco di Chiara Ferragni

La collaborazione tra l'azienda dolciaria e Chiara Ferragni, almeno a quanto detto dall'influencer sui suoi social, avrebbe come scopo la devoluzione di una parte del ricavato dell'acquisto del dolce - con zucchero a velo rosa e il logo dell'imprenditrice digitale - sarebbe stato devoluto all'ospedale Regina Margherita di Torino, per l'acquisto di una macchina per la ricerca. Tuttavia, Balocco ha dichiarato che l'azienda farà all'ospedale una donazione libera, che perciò non tiene conto del numero di dolci venduti. Al contrario, Ferragni aveva continuato a sponsorizzare questa collaborazione come un'operazione di beneficenza.

Sui lati oscuri di questa vicenda è intervenuta Selvaggia Lucarelli: la giornalista si è rivolta direttamente all'influencer, che però non ha dato segni di risposta, affermando che "se sponsorizzi per un mese una campagna benefica e ti fai bello sui social, poi, quando ti vengono chieste spiegazioni sulle modalità della beneficenza dalla stampa e da chi ha comprato i pandori, le devi dare!". La giornalista ha voluto sottolineare come in realtà si tratti della solita operazione commerciale, spacciata per beneficenza e che, sentendo a telefono la dottoressa Fagioli, responsabile del progetto di ricerca, lei stessa abbia negato che era avvenuta una donazione e che anche lei aveva capito che c'era una percentuale da dare in beneficenza sulle vendite del pandoro.

Una situazione disdicevole, che ha fatto infervorare gli utenti sui social, dove molti hanno affermato di aver acquistato il pandoro proprio perché collegato a un evento benefico. La risposta di Selvaggia Lucarelli è stata proverbiale, in questo senso: "Il prossimo Natale imparate a distinguere il benefico dal bonifico".