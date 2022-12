Chiara Ferragni in intimo sui social: valanga di critiche, lei sbotta: "Mi fate schifo!"

Gossip TV

Un video in lingerie di Chiara Ferragni scatena gli hater: la risposta dell'influencer.

Chiara Ferragni ha postato un video in intimo sui suoi social ufficiali, scatenando una serie di critiche alle quali ha scelto di rispondere a tono.

Il video in lingerie di Chiara Ferragni che sbotta contro gli hater

La Ferragni si è mostrata in lingerie indossando un completo intimo per pubblicizzare un noto brand e molti utenti hanno commentato con feroci critiche. La nota influencer ha replicato ad alcuni commenti per poi pubblicare un video e rispondere a tutte le persone che si sono sentite in dovere di esprimere la loro frustrazione con parole decisamente offensive:

"Vorrei dire che sono scioccata ma no perché sono abituata, però sto leggendo i commenti, soprattutto su Instagram, al mio video, che ho messo su Tik Tok, di me in intimo… Sono commenti misogini, non fatti solo da uomini, fatti anche da donne. Non si capisce bene perché sono incazzate e perché debbano sparare cattiverie così."

E ancora:

Perché io ci sono abituata e quindi per me mi fa solo ridere rispondere ad alcuni però per la maggior parte delle persone, come possiamo parlare di body positivity se poi pensiamo che sia giusto dire “Sei un manico di scopa”, “Fai schifo”, “Non hai le forme”, tutte queste cose… Le persone che leggono queste cose e le altre persone che commentate così? Fate schifo. Ma soprattutto come potete dire che questa è libertà di pensiero siete dei maleducati di m****.

Dopo lo sfogo, Chiara ha pubblicato un'altra foto, mostrandosi ancora in intimo:

“Foto di c*** per far in******* ancora di più i commentatori bacchettoni“.