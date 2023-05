Chiara Ferragni, sul selfie allo specchio arrivano anche le parole della giornalista del TG5 Elena Guarnieri

Gossip TV

Elena Guarnieri, storico volto del TG5, ha deciso di dire la sua sulla polemica che è nata dal selfie allo specchio postato da Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto.

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha postato un suo selfie nuda allo specchio, attirandosi una incredibile quantità di polemiche e accuse, tra chi dichiarava che il post avesse intenti pornografici e chi, invece, cercava di trovarvi un senso.

Chiara Ferragni, anche Elena Guarnierni commenta il selfie allo specchio

Tra le varie critiche, anche quella di una fan di 11 anni della Ferragni, che ha commentato il post dicendo che, un domani non troppo lontano, anche Vittoria, la figlia dei Ferragnez, vedrà quel post e potrebbe vergognarsene, perché è volgare e non dà un vero esempio. Chiara aveva commentato dicendo che, invece, il suo obiettivo era liberare tutti i corpi femminili dallo stigma di una società che impone alle donne di vergognarsi per il proprio corpo e che se questo aveva fatto arrabbiare i puritani, allora, il suo scopo era stato raggiunto.

Oggi, a commentare il post incriminato, è arrivata anche la giornalista Elena Guarnieri, volto storico del TG5, che si è inserita nella vicenda mediatica con una domanda molto semplice, diretta all'influencer, e che è stata espressa con garbo. Il tweet in questione è il seguente:

"Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso."

Al momento, non è arrivato nessun commento di risposta da parte di Chiara Ferragni alle parole della giornalista.