Chiara Ferragni, una giovane fan critica il selfie davanti allo specchio: "Che esempio sarebbe?"

Il selfie nuda alla specchio di Chiara Ferragni ha provocato non poche critiche, comprese quelle di una sua giovane fan. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni è spesso al centro della polemica per qualsivoglia motivo: il suo brand, la sua popolarità, il modo in cui si espone, le presunte crisi con Fedez, il modo in cui si comporta da madre. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Ma, nei giorni scorsi, il post di un suo selfie nuda davanti allo specchio ha scatenato una bufera di vaste dimensioni, con alcuni followers che sono arrivati a tacciarla di pornografia.

Chiara Ferragni, una sua fan di 11 anni la critica per il selfie nuda davanti allo specchio

La foto è stata pubblicata venerdì 26 maggio sul profilo Instagram di Chiara Ferragni e l'imprenditrice digitale si è mostrata in uno specchio, indossando solo un perizoma bianco e coprendosi il seno con un braccio. Una foto che altro non era che la libera espressione di una donna, padrona del proprio corpo e consapevole della propria femminilità, ma come spesso accade, le critiche sono piovute in maniera copiosa, con diversi fan che accusavano l'imprenditrice digitale di essere un pessimo esempio per le giovani che la seguivano, mentre Ferragni provava a spiegare che il senso della foto era proprio dimostrare che nessuno può condizionare le azioni di un'altra persona, né far sentire in colpa per mostrarsi senza veli.

Tra le varie critiche che Ferragni ha ricevuto, c'è stata anche quella di una sua fan di 11 anni, Giulia Dedola, campionessa di equitazione, che ha ritenuto inappropriato il selfie postato. Giulia, infatti, ha così commentato il post:

"Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue- quaderni, costumi da bagno, vestiti - mi piacciono molto, però, ultimamente, vedo che tante foto sono diventate volgari e danno messaggi sbagliati. Mia mamma ha 34 anni e le foto in costume al mare le mette, ho una bella mamma, ma se mettesse una foto così mi sentirei malissimo, penserei che mi devo vergognare del suo comportamento e non ne sarei per niente fiera. So che non leggerai le parole di una ragazzina però la Vitto avrà la mia età tra non tantissimi anni e queste sono foto che restano per sempre su Internet, non penso sia qualcosa di cui andare fieri far vedere il c**** così. Scusa, ma questo è il mio pensiero."

Immediata la replica di Chiara Ferragni:

"Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno, anzi, dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un'idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelli? Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio inc***** i puritani? Missione compiuta allora."