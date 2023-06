Chiara Ferragni, sul caso del pandoro Balocco indaga l'Antitrust

Gossip TV

La vicenda della collaborazione tra Chiara Ferragni e Balocco è finita sotto indagine dall'Antitrust: ecco cosa sta succedendo.

Come riportato dall'Ansa, l'Antitrust ha deciso di indagare sulla vicenda della collaborazione tra Chiara Ferragni e Balocco: il pandoro sponsorizzato dall'influencer e con il caratteristico marchio di Chiara Ferragni veniva venduto con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'ospedale Regina Margherita di Torino.

Chiara Ferragni, l'Antitrust indaga sulla vicenda del pandoro Balocco

Nel periodo tra novembre e dicembre 2022, Chiara Ferragni e Balocco hanno iniziato una collaborazione, con la quale lanciavano il primo pandoro dell'influencer. Ferragni comunicò sui social che il ricavato delle vendite dei pandoro sarebbe stato devoluto all'Ospedale Regina Margherita di Torino, con l'obiettivo di acquistare un macchinario che aiutasse i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. L'Ansa ha svelato, oggi, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per - si legge - presunta pratica commerciale scorretta:

"Secondo l'Antitrust, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa poteva indurre in errore i consumatori i quali potevano pesnare di contribuire alla donazione in favore all'ospedale. La società, invece, aveva già deciso l'ammontare a prescindere dall'andamento delle vendite del prodotto."

Sembra, quindi, che Balocco avesse già deciso quale somma di denaro donare all'Ospedale, a prescindere dalle vendite finali derivate dall'iniziativa. Dal comunicato, Chiara Ferragni non è coinvolta nelle indagini, ma è considerata estranea ai fatti: l'influencer non ha però rilasciato alcun commento in merito. Sulla questione indagò anche Selvaggia Lucarelli, decisa a smascherare la malafede dell'influencer, visto che la campagna pubblicitaria risultava alquanto ingannevole.