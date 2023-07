Chiara Ferragni si mostra sui social senza filtri: "Non esiste la perfezione!"

Gossip TV

Chiara Ferragni si è mostrata sui social senza filtri, pubblicando un video in cui mostra la sua pelle al naturale. Ecco cosa ha dichiarato!

Chiara Ferragni si fa spesso portavoce di messaggi importanti, sfruttando il suo folto seguito online: a Sanremo ha cercato di portare la sua esperienza di donna, madre e imprenditrice, ma anche sui suoi account social racconta la sua vita e non ha timore nel mettersi a nudo, scatenando le reazioni negative degli haters.

Chiara Ferragni sui social senza filtri: "Non esiste la pelle perfetta, accettiamoci!"

Qualche settimana fa, un suo selfie in intimo allo specchio ha scatenato diversi commenti negativi, compreso quello di una sua follower 11enne, a cui Ferragni ha risposto senza mezzi termini, affermando che se con il suo atteggiamento infastidiva i bigotti, allora, si riteneva soddisfatta, perché nessuna donna dovrebbe sentirsi limitata dallo sguardo altrui.

Ancora una volta, l'influencer e imprenditrice digitale ha deciso di mostrarsi sui social senza veli e senza filtri, per lanciare un importante messaggio di accettazione di sé e dei propri difetti. In un video che è già diventato virale su TikTok, Chiara Ferragni ha mostrato la sua pelle imperfetta, ricordando a chi la segue che la perfezione non esiste:

"Piccolo reminder per farvi vedere che non esiste la pelle perfetta. mi sta venendo il ciclo e questa è la mia pelle adesso..."

Nel video, l'influencer non ha timore di mostrare ai fan la sua pelle con piccole imperfezioni e questo gesto è stato molto apprezzato dalle fan, che hanno commentato ringraziandola per la sua sincerità e per il sostegno che mostra alle altre donne.