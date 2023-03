Chiara Ferragni, sfogo sui social dopo l'esperienza sanremese: "Ho provato molto sconforto"

Gossip TV

Chiara Ferragni si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dopo l'esperienza a Sanremo come co-conduttrice. Ecco cosa ha detto.

Chiara Ferragni è stata una delle co-conduttrici di Sanremo 2023: un'espierenza totalmente nuova per l'influencer, al fianco di Amadeus e che le ha portato ancora più visibilità di quanto non ne abbia già avuta. Tuttavia, sembra che l'esperienza sanremese sia stata anche motivo di stress e poreccupazione per l'imprenditrice digitale che, infatti, si è sfogata sui social.

Chiara Ferragni, il lungo sfogo sui social: "Ho avuto paura"

Complice anche lo stress di quest'ultimo mese, in cui ha dovuto sostenere il marito Fedez e rispondere alle continue chiacchiere sulla loro crisi, Chiara Ferragni ha deciso di sfogarsi con un lungo post su Instagram, in cui raccontava il suo forte senso di inadeguatezza:

"Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno, ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia"

L'influencer ha voluto raccontare quanto sia stata dura per lei uscire dalla sua comfort zone per Sanremo e darsi una possibilità, pur sapendo che sarebbe stata colta da mille dubbi e che avrebbe potuto - come poi è accaduto - subire l'odio gratuito di molte persone. Non è stato un periodo facile, perché ha dovuto anche sostenere la sua famiglia, dato che il marito Fedez ha pubblicamente ammesso di aver avuto diversi problemi legati alla sua salute psicologica oltre che fisica. Nel lungo post, l'influencer ha anche ammesso che queste difficoltà l'hanno temprata e le hanno fatto scoprire una nuova forza, quella di permettersi di essere fragile ogni tanto, a dispetto delle tempeste che si affrontano.