Fedez si confessa sui social: "Sono stati due mesi molto duri, sono stato male"

Il rapper ha deciso di confidare ai suoi followers, preoccupati per le sue condizioni, cosa sta succedendo nella sua vita negli ultimi mesi. Ecco cosa ha rivelato.

Nelle ultime settimane, il nome del rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni, è finito spesso al centro del gossip: dal bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2023, passando per la (presunta e smentita) crisi con la moglie, senza contare le critiche per la beneficenza, ricevute in particolare da Selvaggia Lucarelli, dopo alcune dichiarazioni del rapper. I fan dell'artista, tuttavia, hanno anche notato che le sue ultime apparizioni sui social erano caratterizzate da comportamenti insoliti e da un evidente stress emotivo e fisico, difficile da ignorare.

Fedez, la confessione sui social sulla sua salute

Il cantante ha rivelato, in un intervento sui social, per la prima volta, cosa gli sta succedendo da qualche settimana a questa parte e ha nuovamente smentito le voci di una crisi con la moglie. Fedez è stato molto assente negli ultimi giorni, mancando sia alla conferenza stampa di Lol 3 - Chi ride è fuori, sia al processo di Corinaldo dove doveva testimoniare. Il rapper nel suo messaggio ha deciso di rivelare finalmente anche il perché di queste assenze, affrontando apertamente il difficile tema della salute mentale.

Fedez ha ribattuto alle voci sulla presunta crisi con Chiara Ferragni, smentendole completamente, e ha affermato che i suoi problemi risalgono a quando gli è stato diagnosticato il tumore al pancreas:

"Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento traumatico. Solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, e mi sia affidato solo a psicofarmaci. Ne ho cambiati nel corso dei mesi fino a quando non ne ho trovato uno che non era proprio indicato per me."

Il rapper ha rivelato che a gennaio gli è stato prescitto questo forte antidepressivo che ha però avuto diversi effetti collaterali su di lui, sia dal punto di vista fisico, con tic alla bocca che gli impedivano di parlare e che gli portavano a essere spesso confuso e ad avere spasmi alle gambe che gli impedivano di camminare. A questo si sono aggiunte ondate di nausea, mal di testa e vertigini. Per cercare di recuperare la sua salute, il rapper ha deciso di sospenderlo, non in maniera graduale, come di solito è consigliato, proprio a causa dei forti effetti collaterali. Ad oggi, rivela il rapper, è solo grazie alla sua famiglia, ai suoi figli e a sua moglie che può dire di stare meglio e di essere sulla via del recupero totale.

A difesa della moglie, il rapper ha dichiarato:

"Su mia moglie in questo periodo ne sono state dette di tutti i colori ed è l'unica persona che mi è stata accanto. Mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di m**** mediatica immeritata."

A testimonianza del grande amore e sostegno che Chiara Ferragni è stata per lui, il rapper ha poi pubblicato un post su Instagram in cui esortava le persone in difficoltà ad aver cura di coloro che offrono sostegno e dimostrano di esserci.