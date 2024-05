Chiara Ferragni sbarca al cinema? Il gossip che nessuno si aspettava

Gossip TV

Nuove voci circolano, sempre più insistenti, sul futuro di Chiara Ferragni nel mondo del cinema con un film che avrebbe per soggetto la storia della Maserati.

Chiara Ferragni ha compiuto 37 anni, festeggiando senza il marito Fedez con il quale ormai sembra essere finita per sempre. Guai sul lavoro con lo scandalo Balocco e gli strascichi che continuano a colpirla, guai nella vita sentimentale con l’esigenza di reinventarsi da single, chissà che Chiara non voglia cambiare rotta? Secondo un recente gossip, l’influencer starebbe pensando di debuttare al cinema con un film dedicato alla storia della Maserati.

Chiara Ferragni, la nuova vita da single

Poco prima di Natale, proprio a ridosso del trasferimento nel nuovo super lussuoso attico a Milano progettato con cura per lunghissimi mesi, Chiara Ferragni ha dovuto far fronte all’impensabile con lo scoppio del caso Balocco. Un affaire spinoso che, oltre a dividere i suoi fan su Instagram e l’opinione pubblica recandole un enorme danno all’immagine, l’ha fatta finire anche al centro di un’indagine per truffa. Chiara ha chiesto pubblicamente scusa, è sparita dai social per far calmare le acque ma sembra che non sia bastato, dato che l’influencer continua a perdere consensi con i followers che cadono in picchiata ma anche contratti importanti, da parte di brand che si sono tirati indietro non volendo più essere rappresentati dalla Ferragni.

Nel frattempo, anche la crisi matrimoniale con Fedez si è fatta sempre più evidente, fino alla separazione definitiva avvenuta a gennaio quando il rapper ha cambiato casa, in attesa di comprarne una nuova sempre a Milano per stare vicino ai figli Leone e Vittoria. La situazione non si è sistemata come previsto da molti e Chiara, che ha festeggiato da poco il suo 37esimo compleanno, è single e si sta adattando a questa nuova vita. Dopo una fuga in America con i suoi più cari amici, dove si è scatenata a Las Vegas in un locale decisamente hot, Chiara guarda al futuro e un nuovo gossip bomba sembra portarla direttamente sul grande schermo nei prossimi mesi. Scopriamo insieme i dettagli.

Nuovo futuro al cinema per Chiara Ferragni?

In America Chiara Ferragni ha ricevuto complimenti per nuovi progetti che si premurerà di svelare a breve al popolo di Instagram, e si vocifera anche che sarebbe intenzionata a tornare a vivere a Los Angeles, non fosse costretta a Milano a causa della custodia congiunta dei figli con Fedez, che ha sbottato dopo una battuta sull’ex moglie. Nel frattempo, spunta un nuovo gossip totalmente inaspettato sull’influencer che, stando a quanto riportato da Very Inutil People, potrebbe presto sbracare al cinema, diventando attrice.

Chiara, infatti, potrebbe essere tra le protagoniste del nuovo film in lavorazione dedicato alla storia della Maserati, noto marchio di automobili di lusso, ma non è ancora stato svelato nulla nel dettaglio. Ferragni non commenta l’indiscrezione, lasciando i fan con il dubbio, e nel frattempo si concentra su nuovi progetti e sulla famiglia, ammettendo di essere grata per l’amore incondizionato dei suoi figli, soprattutto in questo momento storico per lei difficile.