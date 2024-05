Chiara Ferragni, notte brava a Las Vegas: così si vendica di Fedez

Gossip TV

Chiara Ferragni a Las Vegas con gli amici, notte brava in un locale con ballerini super sexy. È la rivincita dopo i gossip sull'ex marito Fedez?

Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere il suo compleanno in America, festeggiando con alcuni dei suoi più cari amici e concedendosi un po’ di svago, dopo gli scandali che l’hanno coinvolta e la fine del matrimonio con Fedez. Poche ore fa, la bella influencer si è scatenata in un locale di Las Vegas e molti ci hanno visto una chiara rivincita nei confronti dell’ex marito, protagonista di gossip succulenti dopo la separazione.

Chiara Ferragni si scatena a Las Vegas!

Dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni è rimasta a lungo in silenzio su Instagram cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita privata e professionali, dovendo far fronte alla perdita di importanti contratti come quello di Pantene che l’ha sostituta come testimonial. Chiara è poi tornata a far sentire la sua voce su Instagram, mostrandosi in look audaci proprio quando l’ex marito finiva al centro del gossip per il suo viaggio al Coachella e gli avvistamenti con nuove donne, certamente una condizione che non le avrà fatto piacere.

Ora, Ferragni è in America per festeggiare il suo 37esimo compleanno insieme ad alcuni dei suoi più cari amici, e ha spostato la festa a Las Vegas concedendosi una notte brava. Dalle Ig Stories di Chiara Biasi e Manuel Macelli, infatti, scopriamo che Chiara ha indossato un completino striminzito bianco e si è scatenata in un locale decisamente audace, con ballerini in biancheria intima e musica intensa. Ferragni sta riprendendo i propri spazi, dopo aver fatto intendere che in America per lei c’è ancora lavoro e qualcuno che vuole collaborare con lei nonostante lo scandalo Balocco e tutto ciò che ne è seguito.

Alcuni hanno supposto che l’influencer abbia intenzione di tornare a Los Angeles, anche se questo sarebbe difficile dato che ha la custodia condivisa dei figli Leone e Vittoria con Fedez e lui non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, dove ha acquistato da poco una nuova casa. Altri, invece, hanno visto in questa scelta di mostrarsi senza freni e super sexy una chiara rivincita ai danni del marito e del gossip che, volente o nolente, si è trascinato dietro dopo la separazione.