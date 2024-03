Chiara Ferragni, nuovo sfogo social: ''Basta fingere che tutto vada bene''

Gossip TV

Chiara Ferragni confessa ai suoi milioni di fan su Instagram di star vivendo un brutto periodo, facendo intendere questioni private sul rapporto con Fedez.

Continua lo sfogo social di Chiara Ferragni. Dopo il suo viaggio in America, l’influencer più chiacchierata del momento ha deciso di smettere il silenzio stampa sul suo privato, ammettendo di star vivendo un periodo pessimo e di non voler più fingere che tutto vada bene, lanciando una bella stoccata a Fedez.

Chiara Ferragni si sfoga, frecciatine a Fedez

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni ha dovuto affrontare la gogna mediatica, la sfiducia di moltissimi fan e un’indagine per truffa aggravata che è ancora in atto. Come se non bastasse, Fedez ha deciso di lasciarla, almeno secondo quando svelato in un commento social dalla bionda influencer, che ha fatto capire palesemente che la decisione di allontanarsi non è stata sua. Mentre il rapper scambia dediche dolci con la sua prima fidanzata, lasciando interdetto il popolo del web, Chiara è tornata a parlare della situazione che sta vivendo dopo un viaggio in America, dove ha concluso un accordo che potrebbe portare di nuovo lustro alla sua carriera di imprenditrice digitale, dandole la giusta spinta.

“In questi momenti essere genitore ti salva un po’ la vita. Spero che in tutta questa m***a di questo periodo ci siano anche delle cose belle, che mi diano nuovi stimoli. È un periodo doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante […] A volte sono più in up e altre più in down e penso sia giusto farvi vedere questa parte […]Non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male, però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua. Basta fingere che tutto vada bene sempre”.

Questo lo sfogo di Chiara, che ha poi ringraziato tutte quelle persone che hanno deciso di sostenerla nonostante tutto, credendo alla sua buona fede. L'imprenditrice digitale ha fatto intendere con le sue parole che la situazione è sicuramente aggravata da ciò che sta vivendo dal punto di vista personale col marito. Nel frattempo, sembra che Fedez sarà ospite delle nuove puntate di Belve, in onda da aprile in prima serata su Rai 2. Cosa rivelerà il rapper?