Fedez, scambio di dediche e cuori con una sua Ex su Instagram (No, non è Chiara Ferragni!)

Gossip TV

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati definitivamente? Il rapper fa una dedica social ad una storica ex fidanzata e cala il gelo

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati definitivamente? Mentre la bionda influencer vola a New York e conferma sui social che la decisione di allontanarsi non è dipesa da lei, il cantante fa una dolce dedica alla sua storica ex e finisce al centro dei pettegolezzi.

Fedez fa una dedica alla ex, confermata la rottura con Chiara Ferragni

Non si parla d’altro che della separazione della golden couple di Instagram, con i rispettivi fandom decisamente divisi su come avrebbe dovuto essere gestita la situazione dopo la crisi che ha travolto Chiara Ferragni e Fedez. La bionda influencer è volata a New York, ammettendo di aver avuto un incontro di lavoro che potrebbe portarla a nuovi e importanti progetti, che data la situazione che vivendo dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, per lei è una notizia rincuorante. Durante il suo soggiorno in America, Chiara ha risposto al commento di un fan confermando che la scelta di separarsi non è stata sua, fatto che era già plausibile dallo stato d’animo in cui versa l’imprenditrice digitale da settimane.

Fedez, invece, sta ripercorrendo alcuni momento essenziali della sua carriera, in cerca di ispirazione e ha ripensato ai primi successi raggiunti con fatica e grazie all’aiuto della allora fidanzata Silvia Brigatti. Il rapper ha raccontato il suo disco autoprodotto e anche i videoclip girati da lui stesso con l’aiuto di Silvia, in avendo alcun tipo di fondo all’inizio della sua carriera musicale, e ha voluto ringraziarla nelle sue Ig Stories con una dolce dedica.

Dedica che Silvia ha ricondiviso immediatamente sui social con tanto di cuore. Insomma uno scambio pubblico che ha lasciato allibiti i fan dei Ferragnez, dal momento che chiaramente Ferragni non sarà stata particolarmente felice di queste dediche anche se tra i due non c’è più una relazione da tantissimi anni. Secondo alcuni, poi, questo sarebbe invece un chiaro segno che tra i due coniugi è finita per sempre.