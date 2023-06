Chiara Ferragni, mega party a Forte dei Marmi per il lancio dei nuovi prodotti del suo brand

Gossip TV

L'influencer Chiara Ferragni ha organizzato un mega party in Toscana per il lancio di alcuni nuovi prodotti della sua linea. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Chiara Ferragni è una delle maggiori imprenditrici digitali di successo nostrane e in occasione del lancio di alcuni suoi nuovi prodotti ha organizzato una mega festa a Forte dei Marmi per pubblicizzarne l'uscita.

Chiara Ferragni, party a Forte dei Marmi per il lancio dei nuovi prodotti della sua linea

Durante il ponte del 2 giungo, l'imprenditrice digitale è stata in vacanza con tutta la sua famiglia in Toscana, a Forte dei Marmi e ha lanciato il Chiara Ferragni Summer Tour: un evento di promozione del suo brand e dei nuovi prodotti della sua linea Chiara Ferragni Brand.

In un lussuoso resort in riva al mare e con diversi invitati, tra cui le sorelle, Valentina e Francesca (quest'ultima prossima alle nozze) e anche due super ospiti: le cantanti Paola e Chiara, che si sono esibite in alcuni dei loro successi.

Il lancio dei nuovi prodotti si inserisce tra i nuovi progetti per il futuro, di cui Ferragni ha parlato in un'intervista al Sole 24 ore, nella quale ha confermato che vorrebbe aprire il suo primo store a Roma, nel quale sarebbe possibile trovare tutti i prodotti della sua linea, dal make-up, all'abbigliamento ai gioielli e a cui seguirebbe il lancio della sua prima linea di profumi, prevista per il 2024.