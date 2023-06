Francesca Ferragni si sposa: svelati i dettagli della cerimonia!

Gossip TV

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, convolerà presto a nozze con il fidanzato e padre del suo bambino, Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni presto sposa: svelati i dettagli della cerimonia

L'influencer e dentista è diventata mamma del piccolo Edoardo il 21 giugno 2022, nato dalla relazione con il compagno Riccardo Nicoletti con cui è legata dal 2009. Poco prima della nascita del piccolo, Riccardo le aveva chiesto di sposarlo, in occasione del suo 33esimo compleanno, di fronte alla famiglia Ferragni, e venerdì 26 maggio 2023 i due hanno reso noto le pubblicazioni di matrimonio, che sono state affisse all'Albo pretorio del Comune di Milano, come riporta Vanity Fair.

Secondo le ultime indiscrezioni, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti convoleranno a nozze il prossimo 9 settembre, nel Castello di Rivalta, situato sul fiume Trebbia, per poi proseguire i festeggiamenti presso il castello di Gazzola, sui colli piacentini. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla cerimonia, come il numero degli invitati, ma è certo che le due sorelle, Chiara e Valentina, saranno al fianco della sposa come damigelle. Le tre sorelle sono state anche insieme in atelier per provare gli abiti per la cerimonia, come testimoniato da una storia pubblicata da Francesca sul suo account Instagram:

"Mattinata di emozioni con le mie damigelle. Manca sempre meno e non vedo l'ora"

Come anche il matrimonio dei Ferragnez, anche questo matrimonio sarà un evento sicuramente molto seguito.