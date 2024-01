Chiara Ferragni, in fumo uno spot con Coca-Cola in uscita a gennaio dopo lo scandalo che ha travolto l'influencer

Gossip TV

Chiara Ferragni continua a perdere collaborazioni e seguito dopo lo scandalo del pandoro-gate: anche Coca Cola annulla uno spot in uscita a gennaio con protagonista l'influencer.

Lo scandalo del pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni continua a farsi sentire: dopo che alcuni marchi avevano troncato i rapporti lavorativi con l'influencer, ora, anche Coca-Cola ha deciso di annullare uno spot in uscita a gennaio che avrebbe avuto come protagonista proprio l'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, va in fumo la collaborazione con Coca-Cola dopo lo scandalo del pandoro-gate

Dopo Safilo, anche Coca-Cola ha deciso di non portare avanti gli accordi contrattuali con Chiara Ferragni: la motivazione è da ricercare nello scandalo legato ai pandoro Balocco in cui è stata coinvolta l'influencer e che ha comportato un'ingente perdita in termini di popolarità sui social, a cui è seguita un'ondata di odio che non accenna a placarsi. Nonostante Chiara Ferragni abbia ammesso le proprie responsabilità e che nella campagna pubblicitaria ci sia stato un "errore di comunicazione", la vicenda che l'ha coinvolta ha scatenato un polverone e ancora oggi l'influencer ne paga le conseguenze.

L'ultima azienda ad aver troncato i rapporti con Ferragni è quella della nota bevanda analcolica. La partnership tra Coca-Cola e Chiara Ferragni era nata di recente: l'influencer era stata contattata per girare uno spot che sarebbe stato lanciato a fine gennaio con l'obiettivo di cavalcare l'onda del successo del Festival di Sanremo, la kermesse a cui anche Ferragni ha preso parte, l'anno scorso, in veste di co-conduttrice.

Tuttavia, alla luce delle ultime polemiche, l'azienda ha deciso di fare un passo indietro. Come riporta La Repubblica, infatti, Coca-Cola ha preso la decisione di bloccare lo spot in uscita a gennaio e di trovare un'altra candidata per girare la campagna pubblicitaria. Al momento altri marchi con cui Ferragni ha stretto rapporti commerciali non si sono ancora schierati, tra questi: L'Oreal, Nestlè, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi e Morellato.