Chiara Ferragni in ansia prima dell'intervista a Che Tempo che Fa: "Tremo di paura e piango"

Gossip TV

A poche ore dalla sua ospitata da Fabio Fazio, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram la sua agitazione per l'intervista che ci sarà questa sera, nel corso del nuovo appuntamento Che Tempo che Fa.

A poche ore dalla sua ospitata da Fabio Fazio, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram la sua grande agitazione per l'intervista che ci sarà questa sera, nel corso del nuovo appuntamento Che Tempo che Fa in prima serata su Nove. Un'intervista attesissima quella dell'imprenditrice digitale che tornerà sul piccolo schermo dopo la vicende dal Pandoro e dopo gli insistenti rumors sulla separazione con il marito Fedez.

"A dir poco agitata per stasera, mandatemi tutte le vostre good vibes - ha esordito Chiara su Instagram - Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò… ma sono agitata ed è giusto e normale che sia così, vi voglio bene. Non è un momento facile sotto nessun punto di vista, tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono vera. E se stasera non sarò “perfetta” come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione, voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità. Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna."

L'appuntamento sarà per questa sera a partire dalle ore 19.30 su Nove. L'intervista, dopo essere stata annuniciata da Fazio, è stato subito oggetto di conestazione da parte del Codacons che depositato una diffida nei confronti del canale Nove e di Discovery Italia con la richiesta di annullare l’ospitata dell'influencer.

Il Tar del Lazio, dopo aver varato la richiesta, ha emesso un decreto monocratico ritenendo di non poter intervenire in assenza di una violazione già verificatasi, considerato che "il pregiudizio, come sopra paventato, rivesta carattere meramente ipotetico, in quanto sostanziato da condotte aventi futura collocazione temporale e non preventivabile contenuto. Escluso che possa procedersi, nella presente sede cautelare, alla somministrazione (quantunque veicolata da un intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) di regole di condotta, quanto allo svolgimento di una trasmissione televisiva, chiaramente esulanti dai poteri dispositivi dell'adito giudice amministrativo".

Il Tar inoltre, ha specificato che "comportamenti eventualmente posti in essere in violazione delle vigenti regole ordinamentali presidianti il carattere di correttezza, completezza ed imparzialità dell'informazione televisiva, ben si prestano ad essere, dalla competente Autorità, vagliate al fine dell'adozione dei previsti provvedimenti di carattere repressivo e/o sanzionatorio".