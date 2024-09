Chiara Ferragni fa coppia fissa con Silvio Campara, nuovo retroscena bomba sull'Influencer

Gossip TV

Arrivano nuovi clamorosi retroscena sulla love story tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Sembra che i due facciano coppia fissa e che l'influencer sia pronta a tutto per salvaguardare questo nuovo amore.

Nuove indiscrezioni sulla love story tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Il gossip nato questa estate continua e così anche la relazione tra l’influencer e il CEO di Golden Goose, almeno stando alle parole di una persona molto vicina a Chiara che avrebbe deciso di rivelare tutta la verità e la confessione fatta da lei sul nuovo fidanzato.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, è amore

Durante l’estate è scoppiato un gossip inaspettato sul nuovo amore di Chiara Ferragni, dopo le segnalazioni che si sono poi rivelate false su un’intesa particolare con Tony Effe. Da quando si è separata da Fedez, l’influencer sta provando ad essere più neutra possibile sui social, nell’intento di riguadagnarsi la fiducia dei fan perso a causa dello scandalo Balocco, ma anche per non mettere più in piazza la sua vita privata. Eppure Dagospia e poi Chi hanno svelato che Chiara avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Silvio Campara, CEO di Golden Goose attualmente coniugato e con figli. Un amore proibito dunque, che avrebbe dovuto trovare forza in una fuga romantica in Perù che, tuttavia, fino ad oggi non sembrava mai esserci stata.

Ora, il settimanale Oggi torna a ruggire sulla nuova liaison della Ferragni affermando che la relazione si è fatta seria e che i due farebbero coppia fissa da diverse settimane, tenendosi lontani dai riflettori fino a quando la situazione familiare di Campara non sarà chiarita. Mentre Ferragni incontra Fedez alla presenza degli avvocati per sancire i termini del divorzio, rifiutando il mantenimento offerto ai figli proposto dal rapper che a suo dire sarebbe “irrisorio”, ecco cosa è stato svelato da una persona molto vicino all’influencer a proposito di Campara.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, cosa ha rivelato l’Influencer

Quando tutti gli utenti di Instagram si aspettavano che Chiara Ferragni volasse in Perù per la fuga romantica con Silvio Campara, vedendo poi l’influencer invece raggiungere la sorella minore Valentina in Corsica, il gossip su questa nuova coppia si è spento. È il settimanale Oggi a riportarlo a galla in modo prepotente grazie alle rivelazioni di una fonte vicinissima a Chiara e molto affidabile, che avrebbe parlato della sua nuova relazione così:

“Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità”.

Insomma, stando a queste indiscrezioni, Ferragni e Campara sono molto innamorati e avrebbero deciso di fare coppia nonostante il manager debba risolvere la sua situazione familiare e prendere una decisione concreta. Sempre secondo la stessa fonte, Silvio e Chiara sarebbero veramente volati in Perù per qualche giorno, certi di potersi rilassare e vivere lontano dalle telecamere dei paparazzi, facendo tappa a Lima, Cuzco e Panama City e stando ben attenti a non mostrare nulla sui social. Al momento nessuna conferma da parte della Ferragni, che poche ore fa ha partecipato in qualità di testimone alle nozze dell’amica Veronica Ferraro, commuovendo con un discorso toccante.