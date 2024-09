Chiara Ferragni e Fedez, iniziate le pratiche di divorzio, lei ha rifiutato il mantenimento dei figli

Gossip TV

"Nei giorni scorsi primo round per la separazione con avvocati presenti e occhi distanti tra Fedez e Chiara Ferragni" parla Gabriele Parpiglia.

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro formale per discutere la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, caratterizzato da un'atmosfera tutt'altro che distesa.

Fedez e Chiara Ferragni: il primo round della loro separazione

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, nonostante la presenza degli avvocati, ciò che ha colpito di più è stata la marcata distanza emotiva tra i due, evidente dagli sguardi freddi e distaccati. Questo comportamento ha confermato come il loro rapporto sia definitivamente terminato dopo un lungo periodo di distacco e silenzio. Contrariamente a quanto qualcuno avrebbe potuto sperare, durante l’incontro non ci sono stati segni di riconciliazione. La conversazione è rimasta formale e priva di qualsiasi apertura verso una riappacificazione, segnando un ulteriore passo verso la fine definitiva della loro relazione.

Nonostante la tensione, sembra che Fedez e Chiara abbiano raggiunto un accordo. La Ferragni ha deciso di farsi completamente carico delle spese per i figli, rifiutando il contributo economico di Fedez, considerato da lei inadeguato. Questo gesto evidenzia la sua volontà di non accettare compromessi finanziari. Per quanto riguarda il rapper milanese, si occuperà solo delle spese scolastiche e mediche dei figli e avrà diritto a visitarli nei fine settimana alternati, secondo un normale schema legale di custodia.

Con questo accordo, sembra chiudersi definitivamente il capitolo della coppia Ferragnez, per anni al centro dell'attenzione pubblica come una delle coppie più influenti d'Italia. Le loro strade ora sembrano prendere direzioni completamente diverse, sia dal punto di vista emotivo che pratico, consolidando una separazione definitiva.

