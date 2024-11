Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: arriva la Foto del Bacio!

Gossip TV

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, erede dell'impero Pirelli, hanno una liaison e ora ad ufficializzare arriva la foto di un bacio passionale.

Chiara Ferragni ha un nuovo amore e la foto del bacio conferma le ipotesi delle ultime settimane, tra avvistamenti a cena e balli durante la festa di Halloween. L’influencer e Giovanni Tronchetti Provera, erede dell’impero Pirelli, sono ufficialmente una coppia ma quando usciranno allo scoperto?

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni ha tentato di tenere un profilo basso per lungo tempo, cercando di riportare dalla sua parte il favore dell’opinione pubblica dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, che l’ha fatta finire indagata per truffa aggravata. Non è ancora chiaro se l’influencer sarà rinviata a giudizio per il pandoro con lo zucchero rosa e le uova di Pasqua griffata, sebbene i suoi legali si dicano molto positivi in merito, me nel dubbio Chiara spera di salvare il salvabile cedendo il posto di AD della sua società Fenice, che fa capo a i brand aperti negli ultimi anni.

Mentre Fedez conduce una vita da single incallito, con tantissimi viaggi in giro per il mondo durante i quali non mancano suoi avvistamenti in compagnia di sensuali modelle, Chiara è finita al centro dei pettegolezzi per il presunto flirt con Silvio Campara, affascinate Ceo di Golden Goose, con il quale avrebbe stretto un forte rapporto dopo un incontro fortuito a Forte dei Marmi questa estate. Sembra, tuttavia, che la love story sia naufragata ben presto anche a causa della situazione familiare di Campara, sposato e con figli, ma il rapporto tra loro non è teso e, anzi, si parla di una bella amicizia. Ed ecco che nelle ultime settimane entra in scena un nuovo imprenditore ovvero Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera, erede dell’impero Pirelli. Avvistamenti sul lago di Como con la famiglia Ferragni al completo, ma ora c’è di più ovvero la foto di un bacio che conferma tutto.

Chiara Ferragni bacia Giovanni Tronchetti Provera: è amore

Nelle ultime settimane si è parlato del flirt tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. La bella influencer avrebbe persino presentato il nuovo fidanzato in famiglia, con una cena consumata insieme alla madre e alle sorelle sulle rive del lago di Como, una delle loro mete preferite per una breve fuga dalla città. Ma c’è di più. Provera e Ferragni sono stati avvistati durante una festa in onore della notte di Halloween, mentre ballano vicinissimi e in confidenza, certamente non come farebbero due amici di recente data. Ed ecco che proprio in queste ore arriva la foto del bacio, pubblicato in esclusiva da Il giornale d’Italia, che Chiara e Giovanni si sono scambiati nella serata di festeggiamenti e che conferma la love story. Secondo Dagospia, inoltre, il 12 novembre in occasione della presentazione del nuovo calendario Pirelli, Chiara e Provera potrebbero decidere di uscire allo scoperto ufficialmente, confermando di aver intrapreso una relazione.