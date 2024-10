Chiara Ferragni, il nuovo amore è Giovanni Tronchetti Provera: cena intima in famiglia sul lago di Como

Gossip TV

Chiara Ferragni paparazzata con Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli. L’influencer cena con la famiglia e il suo nuovo fidanzato!

Chiara Ferragni ha un nuovo amore? L’influencer avrebbe deciso di archiviare la sua relazione con Silvio Campara, si mormora rimanendo comunque in ottimi rapporti con il CEO di Golden Goose, e ora avrebbe aperto il suo cuore a Giovanni Tronchetti Provera. Eccoli paparazzi durante una cena intima in famiglia sulle rive del lago Como, località tanto amata dalla famiglia Ferragni.

Chiara Ferragni rinuncia ad essere AD di Fenice e a Silvio Campara

In attesa di scoprire se verrà rinviata a giudizio per l’accusa di truffa aggravata per lo scandalo Balocco e le indagini sulle sue uova di Pasqua, Chiara Ferragni ha preso un’importante decisione. L’influencer non sarà più l’amministratore delegato di Fenice, la società a cui Fano capo i suoi brand, e al suo posto subentrerà ufficialmente, a partire dal 4 novembre prossimo, Claudio Calabi. Una mossa tesa a limitare i danni e salvare la società, con Calabi alle redini con il doveroso compito di stilare un rapporto del 2023 sul bilancio e le spese, problematica che sembra aver reso i nervi tesi tra i soci della Ferragni. Nel frattempo, la love story con Silvio Campara è giunta alla fine e sembra che i due si siano lasciati pacificamente, dopo un flirt che ha messo in serio pericolo il matrimonio del CEO della Golden Goose.

Ma Chiara guarda già avanti e lo fa con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera ed erede dell’impero Pirelli. Poche ore fa, Dagospia ha lanciato uno scoop sulla coppia che sarebbe stata avvistata al ristorante La Briciola a Milano insieme alle sorelle e la madre dell’influencer, ma c’è di più e arriva un’altra clamorosa paparazzata che conferma lo scoop e la nuova liaison della Ferragni.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una nuova coppia?

La vita sentimentale di Chiara Ferragni torna al centro del gossip italiano. Dopo la dolorosa fine del suo matrimonio con Fedez, un duro colpo per l’influencer che ha dovuto accettare la decisione del rapper e si è fatta forza in un momento davvero difficile della sua carriera e vita personale, a causa dello scandalo che l’ha coinvolta, Ferragni è stata avvistata insieme a Silvio Campara. Con l’affasciante CEO della Golden Goose, tuttavia, la relazione sarebbe già terminata anche se in termini pacifici, e per lei si sarebbero aperte le porte di una nuova conoscenza speciale, quella con Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera nonché erede dell’impero Pirelli. È il settimanale Chi ha confermare lo scoop mostrando le foto di una cena intima sul Lago di Como.

“Quello che vediamo è un incontro intimo, un tète a tète a Villa d’Este, avvenuto ieri, 28 ottobre, che assume valore proprio alla luce delle rivelazioni dei giorni scorsi. La Ferragni e Giovanni sono arrivati per pranzo da soli, sulla stessa automobile. Sono rimasti parecchio, fino alle 17-17 e 30, seduti in terrazza. Intorno a loro c’erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato. Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano. Alla fine si sono persino scattati un selfie: Chiara era seduta e Giovanni si è avvicinato. Poi lei si è girata e i loro volti si sono incrociati in quello che sembra un bacio. Poi, sempre insieme, sono tornati a Milano, dove la sera ci sarebbe stata una cena per il compleanno della mamma della Ferragni, Marina Di Guardo”.

Questo lo scoop che ha fatto girare la testa a tutti. Le foto parlano chiaro, sembra veramente che tra Ferragni e Tronchetti Provera ci sia una bella intesa. Certo è ovvio che potrebbe anche trattarsi di una semplice bella amicizia, quel che è sicuro è che non ne sapremo molto di più dalla bella influencer, che sta facendo di tutto per tenere privata la sua vita amorosa dopo la separazione da Fedez, sul quale Corona ha lanciato una bomba.