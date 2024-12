Chiara Ferragni e Fedez, primo Natale da separati: i figli lo trascorreranno con la madre?

Gossip TV

Primo Natale da separati per Chiara Ferragni e Fedez. L'ex golden couple di Instagram pronta a lottare per tenere con sé i figli nel giorno più speciale per i bambini? Ecco cosa succede.

Questo sarà il primo Natale da separati per Chiara Ferragni e Fedez, in attesa del divorzio ufficiale. Mentre la bella influencer vola in montagna con tutta la famiglia, Fedez parte per St Barths e sembra chiaro che al rapper non sarà concesso di trascorrere con i figli Leone e Vittoria il primo Natale da single.

Chiara Ferragni e Fedez in attesa del Divorzio

La favola d’amore di Chiara Ferragni e Fedez è finita e chi sperava fino all’ultimo momento di poter assistere ad un colpo di scena con un improvviso ritorno di fiamma, dovrà farsene una ragione. La separazione tra Chiara e Fedez è effettiva, al fronte di diverse situazioni che hanno portato la bionda influencer a smettere di sperare di poter far pace con suo marito, e il rapper a prendere consapevolezza delle dinamiche di coppia che non avrebbe mai potuto risolvere giunto a questo punto. Fedez ha trascorso l’estate a divertirsi, saltando da un flirt all’altro e finendo al centro dei pettegolezzi, Chiara invece dopo il breve flirt con Silvio Campara che si sarebbe risolto pacificamente con un addio condiviso da entrambi, ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Tronchetti Provera ovvero imprenditore e erede dell’impero Pirelli.

Proprio recentemente, a causa della recita natalizia dei figli che frequentano tutti la stessa prestigiosa scuola a Milano, Chiara, Fedez, Tronchetti Provera e l’ex si sono incontrati e la situazione si è fatta decisamente tesa visti gli ultimi fatti di cronaca rosa. I Ferragnez attendono la richiesta di divorzio, così da prendere definitivamente ognuno la propria strada, ma nel frattempo i fan si domandano come festeggeranno il primo Natale da separati e, soprattutto, con chi lo passeranno i figli Leone e Vittoria?

I figli dei Ferragnez, negli anni, sono diventati a loro volta delle piccole star di Instagram ma da quando la coppia ha deciso di separarsi per sempre, sotto suggerimento dei rispettivi legali, i volti dei due bambini non sono più apparsi sui social, coì da proteggerne la privacy. Una scelta che, molti hanno commentato, forse andava fatta prima e sin da subito vista la popolarità che la coppia ha raggiunto sui social, trainata dall’attività di influencer di Chiara. Nella sentenza di separazione, ai coniugi è stato concesso di trascorrere lo stesso tempo con i figli, ma sembra che per il Natale Ferragni si sia imposta sull’ex marito, che non potrà vedere i bambini. Ecco cosa succede.

Chiara Ferragni e Fedez, Natale da separati: cosa succede con i figli?

Questo sarà il primo Natale da separati per Chiara Ferragni e Fedez. Dopo la sentenza di separazione, nella quale sono stati raggiunti accordi favorevoli per entrambi, l’ex golden couple di Instagram è in attesa del divorzio. In questi giorni, dopo essere apparso confuso sul palco di Sarà Sanremo per presentare il brano che porterà a febbraio 2025 sul palco del Teatro Ariston, Fedez è volato a St Barths e il pubblico si è chiesto perché questo lungo viaggio proprio a ridosso del Natale. La risposta sembra sorgere spontanea, osservando la scelta di Chiara di volare in montagna con tutta la sua famiglia, proprio per festeggiare qui le festività natalizie, e dunque escludendo Fedez dalla possibilità di trascorrere uno dei due giorni tra Vigilia e Natale con i figli Leone e Vittoria.

Si mormora che, nonostante abbiano trovato un accordo vantaggioso per entrambi, Ferragni abbia ancora il dente avvelenato con l’ex marito e gliela voglia far pagare, non rinunciando alle festività con i figli per farlo contento. Del resto tra i due ci sono state belle frecciatine social durante gli ultimi mesi, quindi non è escluso che Chiara abbia approfittato in qualche modo della sua posizione per poter avere tutti per sé i figli. Del resto non è facile dividersi durante questi giorni particolari. Fedez, dal canto suo, aveva organizzato tutta la sua casa per festeggiare un Natale alternativo a tema Grinch, e poi ha deciso all’ultimo momento di lasciare Milano, segno che forse i suoi progetti non sono andati come sperato. Nel frattempo, l’ex attico di City Life viene affidato da un calciatore famosissimo, che cancella così gli ultimi ricordi dei Ferragnez felici e uniti.