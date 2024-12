Chiara Ferragni, Fedez, Giovanni Tronchetti Provera e l'ex moglie di lui si ritrovano insieme per forza!

Gossip TV

In occasione della recita natalizia dei figli, Chiara Ferragni, Fedez, Giovanni Tronchetti Provera e l'ex moglie Nicole Moellhausen si ritrovano tutti nella stessa stanza. Ecco cosa è successo.

Alla fine è successo l’inevitabile ma sembra che la situazione sia filata liscia senza “feriti” all’appello. Dal momento che i figli frequentando tutti la stessa prestigiosa scuola a Milano, Chiara Ferragni, Fedez, Giovanni Tronchetti Provera e l'ex moglie Nicole Moellhausen si sono ritrovati tutti insieme nella stessa stanza. Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni e Fedez, il divorzio sempre più vicino

Lo scoppio dello scandalo Balocco un anno fa ha portato Chiara Ferragni a vedere totalmente stravolta la sua vita professionale e privata. L’influencer italiana più famosa nel mondo, infatti, ha dovuto rinunciare a tantissime collaborazioni prestigiose di primo piano, quando i brand l’hanno mollata poco dopo essere stata indagata per truffa aggravata, studiando un nuovo e migliore metodo di comunicazione. Chiara si è rifugiata in un lungo silenzio stampa dopo le scuse pubbliche, per poi incentrare la sua pagina Instagram su scatti più quotidiani, cercando di avvicinarsi al pubblico ma gli effetti sono stati comunque talmente devastanti, da essere arginati a fatica. Ferragni ha perso circa un milione di followers nell’ultimo anno e le interazioni sono calata drasticamente, portandole così ovviamente anche pochi proventi che l’hanno spinta a vendere la nuova super villa sul Lago di Com0, e chiudere il suo primo store fisico a Milano.

Come se non bastasse, il crack ha portato anche alla fine del matrimonio con Fedez, evidentemente in crisi già da diverso tempo. Negli ultimi mesi si è parlato molto della fine del matrimonio dell’ex golden couple di Instagram, tra gossip confermati come il flirt tra Fedez e Taylor Mega quando lui era ancora sposato, poi il presunto tradimento di Chiara con Achille Lauro, ma l’unico cosa che è certa è che la coppia si è detta addio per sempre. Chiara e Fedez hanno firmato la separazione ufficiale e ora sono in attesa del divorzio, mentre il rapper salta da una relazione all’altra dando scandalo e Ferragni ritrova l’amore al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. E proprio nelle ultime ore, la nuova coppia è stata messa alla prova duramente: ecco perché.

Chiara, Fedez, Tronchetti Provera e l’ex: tutti insieme appassionatamente

Come ormai noto, Chiara Ferragni ha voltato pagina e ha ritrovato l’amore con Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore ed erede dell’impero Pirelli, con il quale fa coppia fissa e non evita più il flash dei paparazzi. Mentre la vita privata di Fedez rimane un mistero, dato che il rapper si mostra sempre con nuove fiamme ma c’è anche chi sostiene che sia innamorato da tempo di una donna della sua età che non vuole tuttavia ufficializzare la relazione per motivazioni personali, l’influencer è nuovamente felice ma anche in difficoltà visto che il divorzio dall’ex marito non è ancora effettivo. E proprio in queste ore il settimanale Chi ha lanciato un’esclusiva molto interessante su questo intreccio sentimentale, pubblicando alcuni scatti dei diretti interessati tutti presenti alla recita di Natale dei figli che frequentando il prestigioso istituto milanese St. Louis.

Tronchetti Provera arriva con l’ex moglie Nicole Moellhausen ma i rapporti sono tesi, tanto che dopo la recita dei figli i due escono separati dalla scuola. Stessa cosa per Fedez e Chiara costretti ad essere nella stessa stanza per il bene dei figli, ma evidentemente propensi a trovarsi ovunque tranne che lì insieme. Cosa sarà successo durante la recita natalizia dei figli? Questo non è dato saperlo, quel che è certo è che il clima non è dei più distesi anche se dubitiamo che Tronchetti Provera abbia in qualche modo discusso con Fedez, dal momento che questo non è nei suoi interessi né tantomeno sarebbe uno scontro alla pari… Per il rapper ovviamente!