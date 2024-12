Chiara Ferragni e Fedez, il super attico a City Life ora appartiene ad un calciatore famosissimo

Gossip TV

Che fine a fatto l'attico super lusso a City Life dove hanno abitato per anni i Ferragnez? Chiara Ferragni e Fedez lasciano il posto ad un famoso calciatore dell'Inter.

Sembra passato un secolo da quando le foto di Chiara Ferragni e Fedez, innamorati, campeggiavano sulle home di Instagram di tutti i loro fan. La coppia ha firmato la separazione ufficiale e ora si attende il divorzio, senza alcuna possibilità di ritorno di fiamma. E mentre Chiara torna al centro dei pettegolezzi per la relazione con Giovanni Tronchetti Provera e Fedez preoccupa per l’ultima apparizione su Rai 1, il loro vecchio attico a City Life viene affittato da un noto calciatore. Ecco i dettagli.

Ferragnez al capolinea, si attende il Divorzio

L’impero di Chiara Ferragni è crollato con lo scoppio dello scandalo Balocco, esattamente un anno fa, e con esso anche il matrimonio della bionda influencer con Fedez. Il rapper ha preso le distanze per poi tornare più volte a parlare di questa separazione, mentre Chiara ha speso poche parole nel momento in cui è stata tirata in ballo durante il dissing tra l’ex marito e Tony Effe. Nessuna speranza per un ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara, che hanno firmato la separazione ufficiale accordandosi per tenere in egual misura i figli Leone e Vittoria, che hanno deciso di proteggere il più possibile dai media durante questa difficile situazione. Chiara è in ripresa, alcuni brand sembrano credere di nuovo in lei, nonostante il crollo clamoroso delle interazioni social e la perdita di circa 1 milione di followers su Instagram.

Ferragni è tornata al centro dei pettegolezzi per la sua love story con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale sembra fare sul serio al punto da presentarlo ufficialmente in famiglia, Fedez è apparso confuso e irriconoscibile sul palco di Sarà Sanremo, lo show dedicato ai Big in gara al Festival di Sanremo per svelare il nome delle canzoni che porteranno a febbraio 2025 sul palco del Teatro Ariston. In tutto ciò, che fine ha fatto il lussuoso attico che ha ospitato la famiglia dei Ferragnez per lunghi anni a City Life? Ecco chi ha preso in affitto l’immobile deluxe.

Ferragnez, l’attico a City Life ora è di un noto calciatore

Sembra passato davvero tanto tempo da quando Chiara Ferragni e Fedez condividevano con il loro pubblico foto e video divertenti e dolcissimi, insieme alla loro splendida famiglia. I Ferragnez non esistono più e rimangono un ricordo del popolo di Instagram che per anni li ha seguiti con passione e osannati come la coppia perfetta. Chiara e Fedez, infatti, dopo aver firmato le carte per la separazione ufficiale sono in attesa di poter divorziare. Si mormora che Ferragni voglia fare le cose sul serio con Giovanni Tronchetti Provera, e chissà che nel futuro non scelga di convolare nuovamente a nozze con l’imprenditore erede dell’impero Pirelli.

Nel frattempo, il popolo del web si è chiesto che fine ha fatto il lussuoso attico che per lunghi anni ha ospitato i Ferragnez e i figli Leone e Vittoria a City Life, lasciato lo scorso anno quando la coppia aveva deciso di acquistare una nuova casa costosissima sempre nel noto quartiere milanese delle star. I più attenti hanno notato che l’immobile è stato affittato da Marcus Thuram, noto calciatore di Seria A e attaccante dell’inter. Tramite le sue Ig Stories, infatti, si vede chiaramente l’appartamento appartenuto a Chiara e Fedez sullo sfondo, appartamento che ora è ufficialmente nelle mani dello sportivo.