Chiara Ferragni e Fedez: è crisi? Fermate anche le riprese della seconda stagione The Ferragnez

Gossip TV

Che la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez ci sia sembra ormai cosa certa: le ultime indiscrezioni rivelano anche che si sarebbero interrotte le riprese della seconda stagione della loro serie, The Ferragnez. Vediamo insieme cosa dicono.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez non sembra ancora rientrata: la co-conduttrice dell'ultimo Festival di Sanremo ha assistito sul palco dell'Ariston al bacio tra Rosa Chemical e il marito, completamente ignaro dello sketch che l'artista aveva organizzato. Un bacio che, oltre a generare una quantità di polemiche assurde, ha portato - a quanto sembra - una decisa frattura tra i Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez sono ancora in crisi?

I primi video subito dopo l'accaduto mostravano l'atteggiamento contrito di Fedez e l'espressione incredula della moglie, con tanto di rimprovero, subito registrato e divenuto virale. Il conduttore Amadeus li aveva anche spinti nel dietro le quinte per permettere loro di parlare, ma sembra che l'influencer abbia rifiutato di vedere il marito, anche dopo la fine della kermesse.

Da quel momento, sono scomparse le storie insieme sui social e anche dal vivo non sono stati visti. Non si può certo parlare di separazione o altro, ma sicuramente una piccola crisi è in corso e l'ultimo gossip vede anche lo stop delle riprese della seconda stagione della loro serie, The Ferragnez, distribuita e prodotta con Amazon Prime Video.

A rivelarlo è stata Guia Soncini su Linkiesta: la coppia avrebbe chiesto una settimana di pausa e bloccato le riprese della serie, la cui seconda stagione è prevista per maggio 2023. A causa di questo slittamento nella tabella di marcia è probabile che la serie sia spostata a settembre. Questo perché la troupe che avrebbe dovuto riprenderli anche a Sanremo avrebbe, perciò, dovuto inserire anche questo momento di crisi che i due stanno vivendo ed è evidente che con questa decisione la coppia non vuole condividerlo con il pubblico e preferisce tenerlo per sé. A ciò si aggiunge che anche con la festa di San Valentino i Ferragnez non si sono mostrati insieme sui social, mentre gli anni precendenti era comunque un'occasione per tributarsi a vicenda post e storie d'amore.