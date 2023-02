Chiara Ferragni e Fedez in crisi dopo Sanremo? Lui sparisce dai social, lei "nera"

Gossip TV

Dopo il discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical ci sarebbe maretta in casa Ferragnez.

Dopo il discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante la quarta serata del Festival di Sanremo ci sarebbe maretta in casa Ferragnez.

Sanremo 2023: Fedez sparito dai social, la Ferragni sarebbe nera

Come è ormai noto (le immagini hanno immediatamente invaso i social) il rapper durante l'esibizione di Rosa Chemical ha baciato appassionatamente il cantautore alla fine della sua esibizione e sul web si è diffuso un fuori onda sul palco dell'Ariston in cui la Ferragni è apparsa molto infastidita.

"Che hai combinato?", avrebbe detto Chiara mentre Fedez alzava le mani in segno di resa e stupore. "Era nera", giura i beninformati.

Dopo Sanremo, l'influencer è ritornata su Instagram con un post di ringraziamento. Ha ringraziato Amadeus, Gianni Morandi e il suo staff e nessun accenno al marito. La Ferragni ha pubblicato anche un scatto con Leone mentre Fedez è in assordato silenzio social, fatto del tutto insolito soprattutto dopo la conclusione della kermesse canora che l'ha visto tra i grandi protagonisti. In molti hanno puntato il dito sul rapper parlando di una atteggiamento egocentrico per cui desidera sempre essere al centro della scena anche davanti a quello che doveva essere l'evento degli eventi per Chiara Ferragni.

A dire la sua é intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che ha parlato di Federico Leonardo Lucia (pseudonimo di Fedez) come affetto da un morbo in cui, in sostanza, tutta l'attenzione deve essere concentrata su di lui.

Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso politico. Doveva essere il Sanremo dei cantanti, compreso il suo amico Ax, e il palco se l’è preso lui col bacetto da meme e da aperture giornalistiche su Sanremo. Doveva essere il Sanremo della moglie e è arrivato pure lui a ruota con il podcast, la canzone sulla nave da crociera, il duetto con Ax. Ha voluto essere tutto, come sempre, pure l’abbonato in prima fila […].