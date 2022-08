Chiara Ferragni e Beatrice Valli ai ferri corti? L’ultima indiscrezione shock

Gossip TV

Sebbene entrambe ad Ibiza con le rispettive famiglie, Chiara Ferragni e Beatrice Valli si tengono ben lontane l’una dall’altra. Ecco perché.

Che tra influencer vi sia una certa dose di invidia e tensione è ormai cosa assodata, dato che Instagram non è così grande come sembra e che le offerte lavorative più importanti fanno gola a tutti. Sembra che, sebbene entrambe ad Ibiza per trascorrere le vacanze estive con le rispettive famiglie, Chiara Ferragni e Beatrice Valli stiano facendo in modo di non incontrarsi, dato che tra loro regna una grandissima tensione. Ecco cosa succede.

Chiara Ferragni e Beatrice Valli si evitano ad Ibiza

Da quando Chiara Ferragni ha inaugurato con successo il mestiere di influencer e imprenditrice digitale, su Instagram sono apparse tantissime ragazze pronta a seguire le sue orme, alcune più riconoscenti come Giulia Salemi che a Chiara ha dedicato anche una sentita lettera, altre meno inclini ad essere associate alla Ferragni, come Beatrice Valli che sul confronto si è espressa in modo decisamente negativo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convolata a nozze con Marco Fantini dopo anni di relazione e due bellissime figlie insieme, in una cornice da sogno che ha incantato i fan che da anni supportano la dolcissima coppia.

Nel tempo, grazie anche alla popolarità raccolta nello studio di Maria De Filippi, ma anche alla sua simpatia e bellezza, Beatrice si è lanciata nel mondo dei social e è diventata testimonial di moltissimi marchi importanti, finendo nel mirino degli haters che l’hanno più volte accusata di voler emulare in tutto e per tutto la Ferragni. Le due si seguono a vicenda su Instagram, ma sembra che questo sia il massimo del rapporto che abbiano mai raggiunto, sebbene entrambe vivano a Milano e abbiano figli coetanei. Mentre Ludovica Valli annuncia di essere incinta per la seconda volta, la sorella Beatrice è volata ad Ibiza con la famiglia al completo pronta a godersi i piaceri dell’isola più gettonata dai Vip durante le vacanze estive.

La stessa cosa ha fatto anche Ferragni, insieme al marito Fedez e ai figlia Leone e Vittoria, prendendo in affitto una villa super lusso per godersi del sano relax dopo un anno piuttosto impegnativo tra la scoperta della malattia di Fedez, l’intervento fortunatamente riuscito perfettamente e tanti nuovi impegni lavorativi. Stando al gossip riportato dal portale The Pipol, sebbene presenti ad Ibiza nel medesimo momento, Chiara e Beatrice si sarebbero guardate bene dal condividere insieme questa avventura.

“Non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?”.

Questa l’indiscrezione che ha messo in luce una possibile antipatia tra le due influencer. Vero è che le Chiara e Beatrice hanno amicizie diverse, frequentano diversi ambienti nel loro privato, anche se spesso sono presenti nelle medesime attività lavorative per il lancio di brand o gioielli, ma è sospetto che le due non si siano incontrate neppure per un tuffo dallo yacht.