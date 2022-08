Uomini e Donne, Ludovica Valli annuncia la seconda gravidanza poi spiazza: ''È qualcosa di inspiegabile''

Gossip TV

Ludovica Valli è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia con un video dolcissimo la sua seconda gravidanza.

Ludovica Valli è in attesa del suo secondogenito. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di condividere la notizia con i fan su Instagram attraverso un dolcissimo video, che mostra il pancino al terzo mese di gravidanza e la sua bellissima famiglia, composta dalla figlia Anastasia e dal compagno Gianmaria Di Gregorio, rivelando che anche questa volta il concepimento non è stato tutto rose e fiori.

Uomini e Donne, Ludovica Valli aspetta il suo secondo figlio

Ludovica Valli è un volto noto per il pubblico di Canale 5, che ha seguito la più piccola di casa Valli nel suo percorso sul trono di Uomini e Donne, e poi l’ha incoraggiata durante i momenti più duri vissuti a Temptation Island. Nonostante le premesse, Ludovica è rimasta per lungo tempo single e si è concentrata sulla sua carriera, diventando un punto di riferimento su Instagram, sopratutto per la sua invidiabile forma fisica e per il nuovo stile di vita sano adottato grazie ad impegno e determinazione.

Pochi anni fa, Ludovica ha intrecciato una meravigliosa storia d’amore con Gianmaria Di Gregorio, uomo dolcissimo e presente che l’ha fatta sentire veramente amata, al punto di decidere insieme di allargare la famiglia. Così, Ludovica e Gianmaria hanno dato il benvenuto alla primogenita Anastasia, promettendo tuttavia di allargare al più presto la famiglia. Poche ore fa, Ludovica ha sorpreso tutti, annunciando con un video su Instagram di essere nuovamente in dolce attesa.

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi … Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più […] Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare, è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo […] Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino prima forse”.

Ludovica ha scritto un lungo post accompagnando il video a parole molto sentite, che rivelano quanto sia stato difficile per la coppia concepire il secondogenito ma anche la piccola e dolce Anastasia. Valli ha voluto raccontare una parte di questa storia, forse proprio per lanciare un messaggio positivo a tutti coloro che stanno pensando di allargare la famiglia ma si imbattono in molte paure.

