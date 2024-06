Chiara Ferragni, dopo l'addio di Fabio Maria Damato ecco chi lo sostituirà!

Gossip TV

Ieri 13 giugno, è stato ufficializzato l'addio di Fabio Maria Damato come general manager delle società di Chiara Ferragni. Ma chi prenderà il suo posto? Scopriamolo insieme!

Si è chiusa ieri, 13 giugno, la storica collaborazione tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, manager delle sue società, accusato da Fedez di essere il principale responsabile della cattiva gestione del pandoro-gate e dei guai giudiziari che hanno coinvolto l'influencer da dicembre 2023. A distanza di un giorno è arrivata anche la notizia di chi sostituirà l'ex manager alla guida delle società dell'influencer.

Chiara Ferragni, addio a Fabio Maria Damato come manager: ecco chi lo sostituirà!

A distanza di poche ore dalla notizia che Fabio Maria Damato non sarà più il general manager delle società TBS e Fenice di Chiara Ferragni, Il Messaggero svela anche chi prenderà il suo posto. Secondo il quotidiano la scelta è ricaduta su Lorenzo Castelli, manager 33enne co-fondatore della Alchimia Investments che si è occupata di realizzare il progetto Chiara Ferragni Collection.

A lui si affiancherà Alessandro Marina, noto consulente del mondo della moda milanese, mentre a capo delle società è stata posta Marina Di Guardo, madre dell'influencer. Gabriele Parpiglia, a RTL, ha commentato così la news sulla nomina di Castelli:

"Sembra che finalmente facciano le cose per bene, però...Cosa hanno fatto: al potere e ruolo decisionale, alle percentuali, resta la signora Marina Di Guardo, che chiaramente non ha specifiche. Hanno preso due tecnici al posto di Damato, questa è la verità”

Fabio Maria Damato è intervenuto a chiarire la verità sul suo allontanamento: "Non mi hanno licenziato, dimissioni volontarie"

Dopo l'esposizione mediatica che li ha investiti con il caso dei Pandoro Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni, i rapporti tra l'influencer e Damato si sono raffreddati e il manager è apparso di rado in pubblico. A distanza di qualche ora dall'annuncio del suo licenziamento, il manager ha deciso di replicare ai rumors, svelando come stanno le cose.

Damato ha dichiarato che non c'è stato alcun licenziamento, ma che dopo attente riflessioni sono arrivate le sue dimissioni volontarie. In questo modo, il manager ha voluto smentire del tutto i rumors sul suo licenziamento, ribadendo al contempo la stima e l'affetto per Chiara Ferragni. Damato ha rivelato che la scelta di dimettersi è stata maturata già a partire da febbraio:

"Lo scorso febbraio, dopo attente e inevitabili riflessioni,ho deciso di dare le mie dimissioni (quindi no, non sono stato licenziato) dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistinguono."

L'ex manager ha anche voluto smentire i rumors sulla richiesta di 4 milioni di euro come liquidazione per il licenziamento, affermando che si trattava di una fake news infondata e che avendo deciso volontariamente di dimettersi non aveva voluto chiedere nessuna liquidazione.