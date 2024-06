Fabio Maria Damato fuori dalle società di Chiara Ferragni. Lui chiarisce: "Non mi hanno licenziato, dimissioni volontarie"

Gossip TV

Fabio Maria Damato non sarà più il general manager della società di Chiara Ferragni. Sui social, l'ex manager ha deciso di rivelare come sono andate le cose, rispondendo ai rumors sul suo licenziamento. Ecco cosa ha detto!

Si chiude la storica collaborazione tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, manager delle sue società, accusato da Fedez di essere il principale responsabile della cattiva gestione del pandoro-gate e dei guai giudiziari che hanno coinvolto l'influencer da dicembre 2023. L'annuncio è stato dato qualche ora fa, ma arrivano le parole di Damato sui social a rivelare come sono andate le cose e a chiarire i rumors del suo licenziamento.

Chiara Ferragni dice addio a Fabio Maria Damato: fine della storica collaborazione

Con un comunicato diramato qualche ora fa, Fenice e TBS Crew hanno annunciato la fine della storica collaborazione tra il manager Fabio Mario Damato e la società di Chiara Ferragni. A partire dal 16 giugno 2024, infatti, Damato non sarà più il Direttore Generale e consigliere delle due aziende. La nota non aggiunge ulteriori dettagli se non che l'addio di Damato è parte di "un percorso di rinnovamento aziendale".

Storico manager e amico di Chiara Ferragni, con cui è comparso durante anche gli impegni mondani legati al Festival di Sanremo 2023, Fabio Maria Damato è stato tuttavia accusato da Fedez, ex marito dell'influencer, di essere l'unico responsabile del disastro del pandoro-gate che avrebbe coinvolto l'influencer a partire da dicembre 2023. Dopo le numerose frecciatine e accuse di cui è stato protagonista, Damato ha scelto di replicare con un secco:

"Non posso aggiungere nulla, sono un dipendente della società. Lavoro per la signora Ferragni, tutto qui."

Dopo l'esposizione mediatica che li ha investiti con il caso dei Pandoro Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni, i rapporti tra l'influencer e Damato si sono raffreddati e il manager è apparso di rado in pubblico. A distanza di qualche ora dall'annuncio del suo licenziamento, il manager ha deciso di replicare ai rumors, svelando come stanno le cose.

Fabio Maria Damato replica ai rumors del suo licenziamento: "Non mi hanno licenziato, sono state dimissioni volontarie"

Sui social, dal suo account Instagram, Fabio Maria Damato ha deciso di svelare qual è la verità sul suo presunto licenziamento in qualità di direttore generale delle società di Chiara Ferragni. Damato ha dichiarato che non c'è stato alcun licenziamento, ma che dopo attente riflessioni sono arrivate le sue dimissioni volontarie. In questo modo, il manager ha voluto smentire del tutto i rumors sul suo licenziamento, ribadendo al contempo la stima e l'affetto per Chiara Ferragni. Damato ha rivelato che la scelta di dimettersi è stata maturata già a partire da febbraio:

"Lo scorso febbraio, dopo attente e inevitabili riflessioni,ho deciso di dare le mie dimissioni (quindi no, non sono stato licenziato) dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistinguono. A dimostrazione di questo ho accolto fino alla fine le necessità della società che mi hanno chiesto di restare fino a giugno,nonostante le operazioni di comunicazione poste in essere dal 17 dicembre 2023 in avanti non hanno visto il mio coinvolgimento"

Inoltre, Damato ha anche commentato il gossip sui guadagni stratosferici che gli sarebbero derivati dall'essere il general manager della società TBS Crew e Chiara Ferragni Brand, dichiarando che i reali guadagni sono ben lontani dalla realtà:

"Nei mesi ho letto una certa ossessione circa i miei presunti incredibili guadagni. Putroppo (per me) non solo le cifre circolate sul mio stipendio di lavoratore dipendente sono lontane dalla realtà , ma non ho mai percepito da membro dei due consigli di amministrazione quei fantastici compensi di cui si scrive , perché sono ruoli che ho ricoperto a titolo gratuito fino alla mia uscita volontaria."

Infine, ha anche smentito la notizia secondo cui avrebbe chiesto 4 milioni di euro come liquidazione per il suo licenziamento: