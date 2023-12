Chiara Ferragni, dopo il pandoro-gate ritorna sui social ma in sordina

Gossip TV

Chiara Ferragni è ritornata sui social dopo il pandoro-gate, ma lo ha fatto senza farsi notare troppo...Ecco cosa è successo!

Chiara Ferragni è finita nella bufera recentemente a causa dello scandalo legato al pandoro-gate: l'Antitrust, infatti, ha multato l'influencer e l'azienda Balocco di una cospicua multa per "pubblicità scorretta" e questo ha spinto i delegati dell'azienda dolciaria e l'imprenditrice digitale a una contromossa. Chiara Ferragni ha deciso prima di esporsi sui social, suo dominio incontrastato, con un video in cui esprimeva costernazione per quanto accaduto e prometteva di devolvere in beneficenza al Regina Margherita di Torino una donazione di 1 milione di euro. Tuttavia, il filmato aveva fatto emergere non poche problematiche e l'influencer, invece di essere risollevata, si era trovata travolta da una nuova valanga di offese.

Chiara Ferragni torna sui social dopo il pandoro-gate: il like al post del padre

Così, con la coda tra le gambe, mentre diversi esponenti del mondo dello spettacolo esprimevano con forza quanto fosse stato sbagliato il suo comportamento - come Simona Izzo, che aveva stroncato l'influencer duramente - Chiara Ferragni era entrata in un forzato silenzio stampa, tanto che anche in occasione delle festività natalizie, non aveva pubblicato nulla. Di lei erano apparse alcune foto mentre si godeva la compagnia dei bimbi proprio alla Vigilia.

Contrariamente a lei, il marito Fedez, invece, ha continuato a condividere con i follower i momenti delle loro festività, mostrando anche le foto di Leone e Vittoria durante il Natale 2023. Tuttavia, sembra che il ritiro dai social di Chiara Ferragni stia per terminare: l'influencer, infatti, ha messo like a un post del padre, Marco Ferragni, che ha pubblicato un post per il compleanno di Valentina Ferragni. Tra i like apparsi sotto le foto pubblicate dal padre di Chiara Ferragni è apparso anche il mi piace dell'influencer. Tuttavia, sembra che il like sia già stato rimosso, proprio per il polverone che stava sollevando.

In occasione del pandoro-gate, anche la stessa Valentina Ferragni ha espresso sostegno alla sorella, pubblicando un lungo intervento su Instagram in cui ricordava quanto sia stata fondamentale nelle sue opere benefiche e che il suo era stato un errore in buona fede:

"Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l’emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne. Hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio). Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei"