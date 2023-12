Chiara Ferragni, "Non esce di casa da giorni, è distrutta", parla la critica di moda Mariella Milani

Gossip TV

Parla l'ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda, Mariella Milani sul caso e caos mediatico in cui è travolta da giorni l'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni.

Da giorni, come è ormai ben noto, l'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni è stata travolta da una bufera mediatica senza precedenti per una iniziativa commerciale in collaborazione con l'azienda dolciaria Balocco e per la quale, l'influencer e l'azienda hanno ricevuto una sanzione. L'Antitrust – l’Autorità garante della concorrenza e del mercato – ha comminato alla società della Ferragni una sanzione da 1 milione di euro, ed una a Balocco di 420mila euro.

La campagna pubblicitaria ha diffuso un messaggio ingannevole per i ricavati del prodotto. "Si è fatto intendere ai consumatori che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata(all' Ospedale Regina Margherita di Torino) e pubblicato post e stories sui canali social in cui si lasciava intendere che comprando il Pandoro Pink Christmas si poteva contribuire alla donazione. E che la Signora Ferragni partecipava direttamente alla donazione. Circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro“.

La Ferragni, dopo alcuni giorni di silenzio, ha pubblicato un video in cui si è scusata facendo presente di aver commesso un "errore di comunicazione" e che inoltre si impegnerà a devolvere un milione di euro al Regina Margherita oltre ad impugnare il provvedimento che ritiene ingiusto.

Ma come sta ad oggi la nota influencer? Secondo l'ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda, Mariella Milani, Chiara sarebbe "distrutta". Ecco cosa ha dichiarato la Milani ai microfoni di Adnkronos:

Chiara Ferragni è distrutta, così mi hanno detto. Lo so perché ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire. Perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme. Ieri la notizia del suo pandoro è finita anche sulla BBC, altre reti e sul New York Post. Perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste. Il video di scuse che ha fatto? Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro. Che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out.