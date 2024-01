Chiara Ferragni, dopo il pandoro anche la bambola Trudi Limited-Edition finisce sotto inchiesta

Gossip TV

Dopo lo scandalo del pandoro-gate, anche la bambola Trudi Limited Edition di Chiara Ferragni è sotto inchiesta!

Lo scandalo del pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni non accenna a placarsi e, ora, dopo il Pandoro Pink in Christma e le Uova di Pasqua, anche la bambola Trudi Limited-Edition finisce sotto inchiesta.

Chiara Ferragni, anche la bambola Trudi Limited-Edition finisce sotto inchiesta

Dopo il pandoro nato dalla collaborazione con Balocco e le Uova di Pasqua di Dolci Preziosi, anche la bambola Trudi Limited-Edition di Chiara Ferragni è oggetto di indagini: il giocattolo, il cui prezzo originale di 34,99 euro è sceso a 24,99 euro, era stata presentata sul mercato dall'influencer, dopo il successo che la bambola Chiara Ferragni venduta per il matrimonio con Fedez ebbe tra il pubblico. I proventi del giocattolo sarebbero stati deoluti a Stomp on bullying, un'organizzazione no profit per combattere il cyberbullismo:

"Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni che creammo per il nostro matrimonio (con il rapper Fedez, ndr) abbiamo deciso di creare un’edizione limitata della Chiara Ferragni Mascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore"

Secondo quanto riporta La Verità, sembra che siano partite alcune indagini sulle modalità di distribuzione dei guadagni generati dalla vendita della bambola e la Guardia di Finanza sta proseguendo le indagini sul pandoro e sulle uova di Pasqua, così come è intenzione dell'Antitrust e della Finanza controllare tutte le campagne portate avanti dall'influencer che, a scopo di beneficenza, avrebbero però sponsorizzato alcuni prodotti. Da queste indagini non sarebbe esente il cachet di Sanremo2023, donato dall'imprenditrice digitale all'associazione Di.Re. contro la violenza sulle donne.

Nel frattempo, alcuni brand con cui Chiara Ferragni aveva stretto accordi commerciali, stanno interrompendo la collaborazione, come nel caso di Safilo e Coca-Cola. Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto lanciare uno spot con protagonista l'influencer, a fine gennaio, in vista del nuovo Festival di Sanremo di cui Ferragni è stata co-conduttrice la scorsa edizione. Ma, ha fatto sapere un comunicato dell'azienda, le riprese fatte in cui appare l'influencer non saranno utilizzate per lo spot.