Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023!

Per la 73edizione del kermesse canora del Festival di Saremo, Amadeus sarà affiancato dalla nota influcencer Chiara Ferragni: l'annuncio al Tg1

Al Tg1 di chi pochi minuti fa, Amadeus è intervenuto direttamente per dare un importante l’annuncio. Si tratta di un bel colpaccio per il Festival, giunto alla 73esima edizione: Chiara Ferragni affiancherà il conduttore durante la serata di apertura e quella finale. L’influencer più conosciuta al mondo, sarà la co-conduttrice della kermesse canora più importante della nostra penisola, nella serata di apertura e e in quella conclusiva.

A confermare la notizia, la stessa Ferragni che su Instagram ha pubblicato una foto con Amadeues accompagnata dalla seguente frase: Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023