Chanel Totti, i festeggiamenti per il suo 16° compleanno scatenano diverse polemiche. Ecco perché

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, ha festeggiato i suoi 16 anni. Ma un dettaglio della torta ha scatenato qualche polemica sul web. Ecco cosa è successo.

Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha compiuto 16 anni e per il lieto evento è stata organizzata una festa in grande stile, che ha però creato non poche polemiche.

Chanel Totti, il dettaglio della torta provoca fastidi e commenti

Dato che la sua è una famiglia allargata, Chanel ha festeggiato in più tappe, prima con una romantica gita a quattro con la madre Ilary, il compagno di lei Bastian Muller e il suo fidanzatino, Cristian Babalus, a Lugano, poi con una cena con tutti gli amici. Ed è qui che è a molti non è sfuggito un dettaglio che ha scatenato diverse polemiche.

Non è certo la prima volta che la giovane Chanel fa parlare di sé: molto attiva sui social, è stata spesso criticata per i presunti ritocchini estetici a cui si sarebbe sottoposta e che l'hanno persino spinta a girare un video per commentarli, doppiando un famoso video della gieffina Elenoire Ferruzzi, nel quale l'ex concorrente del reality difendeva la scelta di rifarsi, contro chi invece sosteneva che l'unica bellezza autentica fosse quella al naturale. In questo caso, però, la polemica nei confronti di Chanel è nata da un dettaglio sulla sua torta di compleanno. Sul dolce, in bella vista, capeggiava la scritta:

"Reggo più alcool che persone"

Una frase ironica e che ben si addice al carattere della ragazza, che tende a non prendersi troppo sul serio e in più di un'occasione ha dato sfoggio della sua ironia, ma che è stata anche la causa scatenante di diverse polemiche e commenti negativi. Sotto il post per il suo compleanno, infatti, in molti hanno affermato che, essendo minorenne, Chanel non dovrebbe certo bere alcolici. Ma non sono mancati anche i commenti in difesa della ragazza: a chi la accusava di comportarsi troppo da grande, in molti hanno risposto che Chanel è simile a tante altre ragazze della sua età e che non per questo va giudicata o criticata, soprattutto, da persone con il doppio della sua età.