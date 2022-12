Chanel Totti, da TikTok....ai reality? La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è già una star

Gossip TV

Chanel Totti ha un account TikTok dove pubblica quasi quotidianamente e con cui, tante volte, ha risposto agli attacchi degli haters. La sua disinvoltura sui social l'ha resa una star del web e c'è chi già la immagina a condurre reality come la mamma. Ecco cos'è successo.

Ormai è una tiktoker esperta. Chanel Totti, la figlia quindicenne di Ilary Blasi e Francesco Totti. Dal suo account su TikTok posta video ironici, spesso, anche per rispondere alle critiche di chi la accusa di essere già rifatta in così giovane età. La sua bravura è tale che qualcuno ha azzardato l'idea di vederla presto in tv, magari con la mamma, alla conduzione di un reality.

Chanel Totti, una tiktoker affermata e...una possibile stella della tv?

Le ultime accuse degli haters le erano state scagliate contro, perché Chanel Totti sembra una ragazza molto più matura della sua età, in molti hanno ipotizzato che già avesse ricorso alla chirurgia estetica con qualche ritocchino. Per rispondere, la ragazza, aveva utilizzato un video di Elenoire Ferruzzi al GFVip, in cui rispondeva a chi la accusava di essere "di plastica". Il suo account è seguito da oltre 400000 followers, rendendola una tiktoker ormai affermata.

Si potrebbe anche pensare che i numerosi video che pubblica quasi quotidianamente potrebbero essere anche un modo per distrarsi dalla difficile situazione che la sua famiglia sta vivendo in questo momento: il divorzio tra i suoi genitori, infatti, è uno degli argomenti maggiormente trattati nel gossip, tanto da arrivare persino sulle pagine del New York Times, specialmente ora che si sono aggiunti i nuovi compagni dei genitori, Noemi Bocchi e Bastian Muller. Per la quindicenne non deve essere certo un periodo facile e rifugiarsi tra video divertenti e voiceover è un modo per non pensare troppo alla separazione tra i suoi genitori.

Inoltre, Chanel sembra avere un talento naturale per stare davanti alla videocamera e c'è chi tra i followers non ha potuto fare a meno di commentare: "Ti vedo già in tutti i reality". Non sarebbe poi un'idea così folle: sua madre Ilary è un'affermata conduttrice del palinsesto Mediaset, quindi, perché non ipotizzare che, una volta raggiunta la maggior età, anche Chanel Totti non si unisca a lei nella conduzione di qualche programma?