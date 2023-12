Cecilia Rodriguez spiazza, ''Sempre più dura, liti con componenti della famiglia''

Gossip TV

Mancano pochi giorni a Natale e Cecilia Rodriguez, pronta a partire per l’Argentina con Ignazio Moser, fa una rivelazione su Instagram.

Cecilia Rodriguez si prepara a trascorrere il Natale in Argentina, insieme a Ignazio Moser, dopo tanti anni d’assenza dalla sua terra natia. La bella influencer ha confidato, tuttavia, che le festività diventano sempre più nostalgiche anche a causa di alcune incomprensioni in famiglia.

Cecilia Rodriguez parla così del Natale in famiglia

Si avvicina il Natale, momento festeggiato in tutto il mondo e molto amato dalle influencer italiane, che hanno pensato a tantissimi contenuti ad hoc per l’occasione, tra outfit di tendenza, foto di famiglia e suggerimenti sui giusti regali da fare ai nostri cari. Cecilia Rodriguez, tuttavia, vive queste festività con tanta nostalgia e non riesce proprio a nasconderlo. Su Instagram, la sorella minore di Belen ha ammesso:

“Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo è sempre più dura. Diventano feste molto nostalgiche, perché capita spesso che qualcun ha litigato con un componente della famiglia oppure che vanga a mancare. Ma l’importante è restare sempre insieme”.

Insomma, a casa Rodriguez c’è maretta ma non nella famiglia stretta dei famosi argentini che sono più uniti che mai. Cecilia ha poi ammesso che quest’anno, dopo tanti anni d’assenza, riuscirà finalmente ad andare in Argentina a Natale per trovare la sua famiglia. Con lei ci sarà anche Ignazio Moser, con il quale fa coppia da sei anni. Tra alti e bassi, momenti di crisi superati con amore e fiducia reciproca, la coppia sta per convolare a nozze dopo la romantica proposta di matrimonio che Ignazio ha fatto a Cecilia.

Tutti gli occhi sono puntati sulla coppia, anche se al momento non sembra esserci una data ufficiale. Mentre Cecilia e Ignazio volano in Argentina, Belen festeggerà il Natale a Milano con i figli e il nuovo compagno Elio Lorenzoni. Negli ultimi giorni un gossip ha fatto impazzire i fan della neo-coppia: sembra che Belen e Elio stiano provando seriamente ad avere un bambino insieme.