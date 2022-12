Cecilia Rodriguez, le foto sospette sulla presunta gravidanza

Gossip TV

Dopo la lieta notizia dell'imminente matrimonio, per Cecilia Rodriguez c'è ora anche il sospetto di una possibile gravidanza. E, alcune foto, sembrano confermarlo. Ecco cos'è successo.

Dopo il lieto annuncio della proposta di matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, la sorella minore di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez potrebbe dover condividere presto anche un'altra notizia altrettanto felice.

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa? Le foto sollevano dubbi

In vacanza con il fidanzato, Cecilia Rodriguez ha condiviso alcuni scatti per festeggiare il loro quinto anniversario, questa volta per fortuna per recarsi nel luogo della villeggiatura non hanno sollevato alcuna polemica, come accadde per il weekend in Maremma.

e tra le foto, alcune hanno fatto sognare i fan della coppia, perché potrebbero indicare che l'influencer è in dolce attesa. Infatti, Rodriguez è ritratta di profilo e si può notare un lieve rigonfiamento all'altezza dell'addome. Dobbiamo quindi aspettarci un piccolo Moser-Rodriguez prima delle nozze?

In passato l'influencer non aveva nascosto il suo desiderio di diventare mamma al più presto, soprattutto, dopo la nascita della piccola Luna Marì, secondogenita della sorella Belen.

Anche la decisione di sposarsi ha dato adito, sui social, a commenti che ipotizzavano che fosse una decisione presa per una gravidanza già in atto, anche se nei mesi scorsi la coppia aveva smentito. Non ci resta perciò che aspettare e scoprire se per la neo futura famiglia sia in arrivo un'altra sorpresa.